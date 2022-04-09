На Youtube заблокували канал Держдуми РФ

Про це орган повідомив у Telegram.

"На ньому було понад 145 тисяч підписників. Ми ділилися з вами ексклюзивними коментарями депутатів, трансляціями пленарних засідань і нашими програмами", - йдеться в повідомленні.

Причина блокування каналу "Дума ТВ" не називається.