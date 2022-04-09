На Youtube заблокували канал Держдуми РФ
Канал Державної думи РФ "Дума ТВ" на відеохостингу YouTube заблокували
Про це орган повідомив у Telegram.
"На ньому було понад 145 тисяч підписників. Ми ділилися з вами ексклюзивними коментарями депутатів, трансляціями пленарних засідань і нашими програмами", - йдеться в повідомленні.
Причина блокування каналу "Дума ТВ" не називається.
- Соціальна мережа Twitter заблокувала профіль російського телеканалу RT.
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