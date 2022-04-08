Twitter заблокував профіль російських пропагандистів RT
Соціальна мережа Twitter заблокувала профіль російського телеканалу RT
Про це повідомив RT у своєму Telegram.
Попри блокування, пропагандисти оскаржуватимуть рішення.
"Соцмережа заборонила адміністраторам сторінки оприлюднювати нові пости. Рішення щодо обмеження ми оскаржили", - йдеться у повідомленні.
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