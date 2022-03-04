Слідом за Facebook у Росії заблокували Twitter

Це підтвердив мониторинг GlobalCheck, повідомляє Медіазона, інформує Еспресо.TV

Введено в дію це рішення лише сьогодні, 4 березня, коли соцмережа Twitter перестала відкриватись на території РФ.

Нагадаємо, сьогодні Роскомнадзор також заблокував іншу популярну соцмережу – Facebook, назвавши цей крок нібито відповіддю на дискримінацію російських ЗМІ з боку Facebook.

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