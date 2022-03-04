Слідом за Facebook у Росії заблокували Twitter
У Росії за рішенням Генпрокуратури, ухваленим ще 24 лютого 2022 року, заблокували Twitter
Це підтвердив мониторинг GlobalCheck, повідомляє Медіазона, інформує Еспресо.TV
Введено в дію це рішення лише сьогодні, 4 березня, коли соцмережа Twitter перестала відкриватись на території РФ.
Нагадаємо, сьогодні Роскомнадзор також заблокував іншу популярну соцмережу – Facebook, назвавши цей крок нібито відповіддю на дискримінацію російських ЗМІ з боку Facebook.
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