ЮНЕСКО вирішила, що Софії Київській та Києво-Печерській Лаврі нічого не загрожує, - Ткаченко

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко у Telegram

"Місія дійшла висновку, що загальний стан збереження об’єкта Собору Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами та монастирського комплексу Києво-Печерської лаври з церквою Спаса на Берестові, є задовільний", - написав він.

За його словами, комітет відзначає позитивні тенденції з 2017 року і зазначає, що реалізація усіх заходів позитивно позначається на збереженні цінності об’єкта.

"Жодних нових факторів, що негативно впливають, не було виявлено. Більше того, в порівнянні з минулими роками є значні покращення", - зазначив міністр.