ЮНЕСКО вирішила, що Софії Київській та Києво-Печерській Лаврі нічого не загрожує, - Ткаченко
Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО зробив висновок, що об'єктам Софії Київської та Києво-Печерській Лаври нічого не загрожує
Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко у Telegram
"Місія дійшла висновку, що загальний стан збереження об’єкта Собору Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами та монастирського комплексу Києво-Печерської лаври з церквою Спаса на Берестові, є задовільний", - написав він.
За його словами, комітет відзначає позитивні тенденції з 2017 року і зазначає, що реалізація усіх заходів позитивно позначається на збереженні цінності об’єкта.
"Жодних нових факторів, що негативно впливають, не було виявлено. Більше того, в порівнянні з минулими роками є значні покращення", - зазначив міністр.
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