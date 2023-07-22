ЮНЕСКО засудило атаки РФ на історичний центр Одеси

Про це повідомляє міськрада Одеси з посиланням на пресреліз ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО закликало Росію припинити напади на культурні цінності, які захищені широко ратифікованими міжнародними нормативними документами.

"Попередня оцінка в Одесі виявила пошкодження кількох музеїв, що знаходяться на території Всесвітньої спадщини, зокрема Одеського археологічного музею, Одеського морського музею та Одеського літературного музею", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі музеї були відзначені ЮНЕСКО та місцевою владою Блакитним щитом, відмітною емблемою Гаазької конвенції 1954 року.

"Ця війна становить усе більшу загрозу українській культурі. На сьогодні ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 270 культурних об’єктів в Україні з 24 лютого 2022 року", - нагадали у повідомленні.