ЮНЕСКО засудило атаки РФ на історичний центр Одеси
Міжнародна організація ЮНЕСКО засудила ворожі обстріли Росії на об'єкти всесвітньої спадщини в Одесі
Про це повідомляє міськрада Одеси з посиланням на пресреліз ЮНЕСКО.
ЮНЕСКО закликало Росію припинити напади на культурні цінності, які захищені широко ратифікованими міжнародними нормативними документами.
"Попередня оцінка в Одесі виявила пошкодження кількох музеїв, що знаходяться на території Всесвітньої спадщини, зокрема Одеського археологічного музею, Одеського морського музею та Одеського літературного музею", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всі музеї були відзначені ЮНЕСКО та місцевою владою Блакитним щитом, відмітною емблемою Гаазької конвенції 1954 року.
"Ця війна становить усе більшу загрозу українській культурі. На сьогодні ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 270 культурних об’єктів в Україні з 24 лютого 2022 року", - нагадали у повідомленні.
- Уночі 20 липня Росія атакувала низку областей півдня та сходу України: в Одесі зруйновано адмінбудівлю, 4 постраждалих; у Миколаєві сталася пожежа у житловому будинку, є загиблі та щонайменше 19 поранених.
- У ніч на 21 липня російська армія завдала ракетного удару по Одещині, унаслідок чого двоє людей дістали поранення та було знищено 120 тонн агропродукції.
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