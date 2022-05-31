Про це повідомляє Sky News.

Під час дводенної координаційної зустрічі в Гаазі підписано угоду про приєднання Литви, Польщі та України до Спільної слідчої групи, яка допоможе координувати обмін доказами звірств. Вони працюватимуть разом з Естонією, Латвією та Словаччиною, які вже входили у групу до того.

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан заявив, що спільна робота підкреслює прихильність міжнародної спільноти до верховенства права.

"Я думаю, що це свідчить про те, що існує загальний фронт законності, який є абсолютно необхідним не тільки для України, але й для продовження миру та безпеки у всьому світі", – сказав він.

Також Хан додав, що планує відкрити офіс у столиці України.

"Ми не можемо прилітати та відлітати. У наступні декілька тижнів ми працюватимемо над відкриттям офісу у Києві. Ми вже його бачили, ми маємо дуже гарну співпрацю з генеральним прокурором. Я гадаю, що це дуже важливо", - сказав прокурор МКС, інформує Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що 17 травня до України було скеровано найбільшу кількість експертів, співробітників Офісу та спеціалістів із Нідерландів за всю історію існування Офісу прокуратури МКС.

Прокурор також зазначив, що окрім шести країн, які є членами Спільної слідчої групи (Польща, Литва, Латвія, Естонія, Словаччина, Україна), є 13 інших держав, які "ведуть структурні розслідування, і я це вітаю".

"Ми маємо йти глибше, використовувати технології, штучний інтелект, "хмари", використовувати різні інструменти не лише для того, щоб покласти суддям надійні справи, а й щоб ми могли надати незаперечні докази національній владі, щоб вони змогли використати своє законодавство. Ми не можемо терпіти злочини, які ми бачимо в Україні", - наголосив Хан.

У вівторок, 31 травня, український суд визнав двох російських солдатів винними у воєнних злочинах за обстріли цивільних будівель і засудив обох до 11 з половиною років позбавлення волі.

Перший вирок російським окупантам за воєнні злочини на території України було оголошено 23 травня. Солом'янський районний суд Києва засудив російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна до довічного ув'язнення за вбивство мирного жителя на Сумщині.

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