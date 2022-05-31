Двох російських військових, які обстрілювали Харківщину, засудили до 11,5 років ув'язнення

Про це повідомляють у Котелевському районному суді Полтавської області.

Двоє військових 24 лютого здійснили артилерійські обстріли Харківщини з території Бєлгородської області РФ, за злочинним наказом своїх керівників. У результаті вони зруйнували об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки в смт Козача Лопань та зруйнували навчальний заклад Дергачівської міськради. Після цього військовослужбовці перетнули кордон України та продовжили обстріли Харківщини.

Суддівська колегія призначила 26-річному Олександру Бобикіну та 23-річному Олександру Іванову по 11,5 років ув’язнення.

Відзначимо, що суд у цій справі розпочався 19 травня. Тоді було заслухано свідчення і за клопотанням прокурорів оголошено перерву.

Перший вирок російським окупантам за воєнні злочини на території України було оголошено 23 травня. Солом'янський районний суд Києва засудив російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна до довічного ув'язнення за вбивство мирного жителя на Сумщині

Російські військові, які обстрілювали Харківщину. визнали вину.

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