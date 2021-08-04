Юристка Маляр стала заступницею міністра оборони з питань інформполітики
Юристка Ганна Маляр стала заступницею міністра оборони Андрія Тарана
Про це вона написала у Facebook.
Маляр очолить напрям стратегічних комунікацій та інформаційної політики.
"Професійно темою стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони я займаюсь з тих пір як почалась війна. Вже тоді стало очевидно, що Російська Федерація веде її як військовими, так і невійськовими методами. Тож, потрібно було швидко організовувати захист України в інформаційному просторі та опановувати навички ведення гібридної (асиметричної) війни", - написала вона.
Юристка нагадала, що зараз співпрацює з Академією СБУ щодо практичного курсу стратегічних комунікацій для співробітників сектору безпеки і оборони.
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"Теоретично такі знання і навички отримати неможливо, бо здобуваються вони у гібридних боях з ворогом. Саме тому, нашими розробками і проведеними операціями цікавляться інші країни, а Центр інформації та документації НАТО став співорганізатором навчань для наших військових, які ми спільно проводимо", - написала Маляр.
За її словами, концепцію "стратегічних комунікацій" країни НАТО та ЄС пропонують використовувати як альтернативу ворожим діям РФ.
"Ця концепція вже закріплена у Стратегії воєнної безпеки України. Відповідно до неї, всеохоплююча оборона України, як комплекс заходів, містить превентивні дії та стійкий опір не лише на суші, на морі, у повітряному та кіберпросторі, а й в інформаційному просторі", - підсумувала вона.
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