Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Юрій Луценко заявив, що залишив військо через встановлену інвалідність

Юрій Луценко заявив, що залишив військо через встановлену інвалідність

5 липня, 2023 середа
15:56
Війна з Росією Юрій Луценко

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що залишає лави Збройних Сил України через виявлену інвалідність

Про це Луценко написав на своїй сторінці у Фейсбук.

"Київ, Миколаївщина, Бахмут. Честь було служити в такій Армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна – військова лікарська комісія встановила інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку", – пише експрокурор.

Луценко не розповів про характер інвалідності. За його словами, тепер він збирається сприяти перемозі України, як волонтер.

Довідково. Юрій Луценко - український політик, зараз боєць ЗСУ. Двічі був міністром внутрішніх справ України (2005-2006, 2007-2010), генеральний прокурор у 2016-2019 роках.

23 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив колишнього генпрокурора України та воїна Збройних Сил України Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів. 

Суспільство
волонтери
Юрій Луценко
ЗСУ
волонтери і війна
Читайте також:
Автор Орест Сохар
4 липня, 2023 вiвторок
Путін політично не протягне і трьох місяців
4 липня, 2023 вiвторок
Один з найкращих військових командирів: Залужний призначив нового очільника Одеського ТЦК
Окупанти на ЗАЕС
5 липня, 2023 середа
У Нікопольській РВА відзвітували, що радіаційний фон на ЗАЕС - у нормі
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.69
    Купівля 36.69
    Продаж 37.4
  • EUR
    Купівля 40.21
    Продаж 41.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
5 липня
16:14
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
"Загроза диверсій велика": Пєсков озвучив новий наратив російської пропаганди стосовно ЗАЕС
16:08
OPINION
Ірина Цілик
Ця війна була завжди
16:02
Херсонес
Окупанти хочуть вивезти понад 300 тис. експонатів з музею-заповідника “Херсонес Таврійський” у Севастополі
15:49
береговий ракетний комплекс "Бал"
РФ може виробляти близько 100 ракет за місяць, - генерал Громов
15:36
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
У МАГАТЕ заявили, що не зафіксували ознак мінування росіянами ЗАЕС
15:32
супутникові знімки зруйнованої Каховської ГЕС
Знищуючи Каховську ГЕС, загарбники мали намір зупинити наступ ЗСУ, проте досягли протилежного ефекту, - Генштаб
15:30
Ексклюзив
Карта лінії оборони армії РФ-0407
На деяких напрямках на півдні ЗСУ вже вийшли на основну лінію оборони росіян, - військовий експерт Коваленко
15:11
катастрофа літака МАУ в Ірані
Катастрофа літака МАУ: до суду ООН надійшов позов проти Ірану від України, Канади, Швеції та Британії
15:04
вода забруднення екологія
На півдні гігієнічним нормам не відповідають майже 35% проб з поверхневих водойм, - МОЗ
15:01
ООН
ООН продемонструє десятки роботів та гуманоїдів, які у майбутньому допоможуть досягти глобальних цілей
14:58
Ексклюзив
Енергодар в окупації
Тенденція щодо виїзду представників Росатому та колаборантів з Енергодара не має масового характеру, - депутат облради Ашурбеков
14:44
Чонгарський міст
Громов підтвердив удари Storm Shadow по мостах у районі тимчасово окупованого Чонгара
14:25
шторм у Ніделандах
Нідерланди накрив потужний шторм: транспортне сполучення паралізоване, одна людина загинула
14:12
Ексклюзив
Карта бойових дій-0407
Попри те, що нас не "зарядили" сучасною зброєю, ми вже на підступах до Кліщіївки й Бахмута, - командир 2-го штурмового батальйону Кухарчук
14:11
Андрій Кондрашов
У Росії звільнили гендиректора пропагандистської агенції ТАСС, його місце зайняв експрессекретар виборчого штабу Путіна
14:08
OPINION
Валерій Чалий
Україна не повинна стати країною-донором мілітарної сили
14:02
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 липня: яка актуальна ціна євро та долара у банках
13:45
Twitter
Австралійська компанія подала в суд на Twitter за несплату рахунків
13:37
Посадовці продавали нові рейки для фронту, а на колії клали брухт: Їм загрожує до 12 років за ґратами
13:36
Ліван відкрив ринок для експорту з України дрібної рогатої худоби
13:32
Зеленський
На розширеному засіданні Ставки обговорили захист АЕС, ситуацію на фронті та виробництво техніки
13:27
Гітанас Науседа
Науседа запевнив, що рішення на саміті НАТО у Вільнюсі не розчарує Україну
13:16
крилата ракта "Калібр"
У Генштабі пояснили, чому ворог не завдає ракетних ударів з акваторії Середземного моря
13:09
окупанти
Росія планує відправити в Україну більше чеченських бойовиків і в'язнів, щоб замінити ПВК Вагнера, - Bloomberg
13:04
Оновлено
Сі Цзіньпін та Путін
FT: Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від застосування ядерної зброї в Україні. Кремль відреагував
13:03
Крістоф Галтьє
ПСЖ звільнив головного тренера
13:00
Ексклюзив
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
Після заколоту Пригожина Суровікін деякий час був обмежений у діях та пересуванні, - представник ГУР Юсов
12:54
Лі Хуей
Спецпредставник Китаю Лі Хуей поставив під сумнів, що системи Patriot збили російський "кинджал"
12:50
Дарина Вдовенко
Українське видавництво зробило подарунок дівчині, яка прийшла на концерт із плакатом "Харків без Лободи"
12:48
Укргазвидобування запустило три високопродуктивні свердловини
12:41
Ексклюзив
Путін і Сі Цзіньпін
Китайці вже розуміють, що Путін постійно бреше, - політолог Шлінчак
12:37
ядерна зброя рф ракета
Наявність ядерних зарядів на території Білорусі є малоймовірною, - генерал Громов
12:34
Ексклюзив
Юсов: Захід вживає непублічні кроки щодо недопущення аварії на ЗАЕС
12:28
ЗСУ мають успіхи в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку, - Генштаб
12:26
електроенергія
В Укренерго повідомили про зростання навантаження на енергосистему у вечірній час: зменшувати споживання радять із 16:00
12:24
грузія
ПА ОБСЄ закликала Росію негайно вивести війська з окупованих регіонів Грузії
12:08
Відьмак
У мережі з'явився трейлер останніх серій 3 сезону "Відьмака"
12:07
OPINION
Дмитро Снєгирьов
"Заколот" Пригожина не вплинув на події на фронті, але змінив розклад сил всередині РФ
12:04
HIMARS
Російські системи РЕБ здатні глушити боєприпаси з GPS-наведенням і РСЗВ HIMARS, – Резніков
11:58
СБУ
Колаборант брав участь у каральних рейдах проти проукраїнських партизанів у Мелітополі: його затримали
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV