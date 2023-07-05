Юрій Луценко заявив, що залишив військо через встановлену інвалідність
Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що залишає лави Збройних Сил України через виявлену інвалідність
Про це Луценко написав на своїй сторінці у Фейсбук.
"Київ, Миколаївщина, Бахмут. Честь було служити в такій Армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна – військова лікарська комісія встановила інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку", – пише експрокурор.
Луценко не розповів про характер інвалідності. За його словами, тепер він збирається сприяти перемозі України, як волонтер.
Довідково. Юрій Луценко - український політик, зараз боєць ЗСУ. Двічі був міністром внутрішніх справ України (2005-2006, 2007-2010), генеральний прокурор у 2016-2019 роках.
23 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив колишнього генпрокурора України та воїна Збройних Сил України Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів.
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