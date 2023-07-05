Про це Луценко написав на своїй сторінці у Фейсбук.

"Київ, Миколаївщина, Бахмут. Честь було служити в такій Армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна – військова лікарська комісія встановила інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку", – пише експрокурор.

Луценко не розповів про характер інвалідності. За його словами, тепер він збирається сприяти перемозі України, як волонтер.

Довідково. Юрій Луценко - український політик, зараз боєць ЗСУ. Двічі був міністром внутрішніх справ України (2005-2006, 2007-2010), генеральний прокурор у 2016-2019 роках.

23 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив колишнього генпрокурора України та воїна Збройних Сил України Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів.