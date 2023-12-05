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Юсов розповів про стан здоров'я отруєних офіцерів ГУР і дружини Буданова

5 грудня, 2023 вiвторок
00:07
Суспільство Андрій Юсов

Стан здоров’я офіцерів Головного управління розвідки Міноборони України та дружини начальника розвідки Кирила Буданова, Маріанни, задовільний

Про це представник ГУР Міноборони Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону.

"Стан здоров’я зараз задовільний. Пройдено курс лікування в українській клініці. Завдяки тому, що вчасно звернулися та зреагували, і завдяки професійності українських лікарів зараз усе добре. Але надалі буде продовжено медичний нагляд і регулярні обстеження. Це тривалий процес", – сказав Юсов.

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Водночас Юсов додав, що наразі не можна точно сказати, чи немає загрози життю тих, кого отруїли, адже це "складні випадки", які потребують постійного спостереження.

"Маємо надію, що нічого не загрожує", – зазначив він.

Юсов розповів, що зараз триває внутрішнє розслідування, яке проводять підрозділи внутрішньої безпеки ГУР.

  • 28 листопада стало відомо про отруєння дружини Кирила Буданова. Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що вона перебуває у лікарні. За даними ЗМІ, Маріанну Буданову могли отруїти ртуттю і миш'яком. 
  • Команда Bellingcat заявила, що проведе власне, незалежне від Головного управління розвідки, розслідування цього отруєння
Міністерство оборони
ГУР
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