Юсов розповів про стан здоров'я отруєних офіцерів ГУР і дружини Буданова

Про це представник ГУР Міноборони Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону.

"Стан здоров’я зараз задовільний. Пройдено курс лікування в українській клініці. Завдяки тому, що вчасно звернулися та зреагували, і завдяки професійності українських лікарів зараз усе добре. Але надалі буде продовжено медичний нагляд і регулярні обстеження. Це тривалий процес", – сказав Юсов.

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Водночас Юсов додав, що наразі не можна точно сказати, чи немає загрози життю тих, кого отруїли, адже це "складні випадки", які потребують постійного спостереження.

"Маємо надію, що нічого не загрожує", – зазначив він.

Юсов розповів, що зараз триває внутрішнє розслідування, яке проводять підрозділи внутрішньої безпеки ГУР.