Отруєнням дружини Буданова РФ сигналізує, що може дістати родини будь-кого, - військовий оглядач Коваленко

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Чому ціллю стала сама дружина пана Буданова - тут є ось який важливий момент: виведення з ладу саме керівництва ГУР МОУ і самого пана Буданова. Якби ця бойова задача, цей теракт, отруєння досягло б своєї мети, то на деякий час пан Буданов був би морально та психологічно пригнічений, скажімо так. Це дійсно вплинуло б на роботу розвідки, тобто сенс у такій спецоперації був би", - вважає військовий оглядач.

За даними Коваленка, це також демонстрація можливостей ворога: "Мовляв, ми можемо дістатися будь-кого з вашої родини, ви нам не потрібні, ми можемо вбити будь-кого з вашої родини".

"Таким чином, в перспективі вони мали б можливість впливати на інших представників наших силових структур. Це погроза та замах на життя, і якби не вдалося врятувати дружину пана Буданова, то цей шантаж мав би більше обґрунтування надалі, коли відбувався б у бік будь-якого генерала чи силової структури й військово-політичного керівництва України, представників Офісу президента і так далі", - підсумував він.