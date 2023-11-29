Отруєнням дружини Буданова РФ сигналізує, що може дістати родини будь-кого, - військовий оглядач Коваленко
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що спроба вбити дружину очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова була намаганням вивести підрозділ з ладу
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Чому ціллю стала сама дружина пана Буданова - тут є ось який важливий момент: виведення з ладу саме керівництва ГУР МОУ і самого пана Буданова. Якби ця бойова задача, цей теракт, отруєння досягло б своєї мети, то на деякий час пан Буданов був би морально та психологічно пригнічений, скажімо так. Це дійсно вплинуло б на роботу розвідки, тобто сенс у такій спецоперації був би", - вважає військовий оглядач.
За даними Коваленка, це також демонстрація можливостей ворога: "Мовляв, ми можемо дістатися будь-кого з вашої родини, ви нам не потрібні, ми можемо вбити будь-кого з вашої родини".
"Таким чином, в перспективі вони мали б можливість впливати на інших представників наших силових структур. Це погроза та замах на життя, і якби не вдалося врятувати дружину пана Буданова, то цей шантаж мав би більше обґрунтування надалі, коли відбувався б у бік будь-якого генерала чи силової структури й військово-політичного керівництва України, представників Офісу президента і так далі", - підсумував він.
- 28 листопада повідомили, що дружину начальника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Вона перебувала в лікарні під наглядом медиків. У ГУР підтвердили.
- Перший заступник секретаря РНБО у 2008-2011 рр. Степан Гавриш вважає, що організувати отруєння дружини Буданова в умовах успішних дій ГУР є досить складною операцією.
- Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 28 листопада. Зокрема, що Банкова нібито побоюється, що Буданов із дружиною підуть у політику.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.09 Купівля 37.09Продаж 37.65
- EUR Купівля 40.27Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе