"Це не просто організувати": ексзаступник секретаря РНБО Гавриш про отруєння дружини Буданова
Перший заступник секретаря РНБО у 2008-2011 рр. Степан Гавриш вважає, що організувати отруєння дружини Буданова, в умовах успішних дій ГУР, є досить складною операцією
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Для того, щоб отруїти дружину Буданова, потрібно мати неймовірне проникнення в ГУР. До того ж треба, щоб Буданов допустив низку помилок, коли його дружина ходить пити чай або каву самостійно. Припустити, що такий процес під час війни, коли ГУР проводить такі успішні операції, майже неможливо. Тому все це вказує на те, що існує певна проблема, яку ми не можемо оцінити. Отруєння дружини керівника ГУР важкими металами дуже складна операція, для якої потрібно підготувати різноманітний ланцюжок дій та людей", - зазначив Гавриш.
Політик додав, що російська шпигунська мережа в Україні є серйозним викликом для наших спецслужб
"Отруєння дружини Буданова сталось в той момент, коли секретар РНБО Данілов сказав про активізацію російської агентурної мережі в Україні. На ці заяви Данілова СБУ відповіли, що нічого подібного немає. СБУ активно бореться з російськими шпигунами. Однак реальність, як ми бачимо, трішки інша і ця ситуація є серйозним викликом для українських спецслужб", - додав він.
- 28 литопада джерела у розвідці повідомили "Бабелю", РБК-Україна, "Суспільному" та NV, що дружину начальника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Нині вона перебуває в лікарні під наглядом медиків
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.09 Купівля 37.09Продаж 37.66
- EUR Купівля 40.15Продаж 41.13
- Актуальне
- Важливе