Ювелірні вироби з РФ не потраплять під санкції ЄС, - ЗМІ

Про це пишуть Politico.

Зазначається, що сьомий блок санкцій проти РФ заборонить тільки золото в порошковій, необробленій формі, а також золоті монети та відходи або брухт золота. У проєкті не перераховується золото у вигляді ювелірних виробів. Це може залишити шпарини, через які гроші продовжать надходити у скарбницю Кремля.

Щороку Росія експортує золото на мільярди євро. У 2019 році близько 90 відсотків російського експорту золота йшло до Великої Британії, яка покинула ЄС.

Єврокомісія почала розробляти плани щодо заборони золота з Росії ще минулого місяця. Тоді держави Великої сімки оголосили, що зроблять це, намагаючись зменшити доходи військової машини Кремля.

Ця пропозиція є частиною нового імплементаційного пакета, який також запроваджує суворіші вимоги до звітності щодо замороження активів осіб, які потрапили під санкції, і посилює контроль за експортом подвійного використання та передових технологій.

1 липня ЗМІ повідомили, що Євросоюз працює над новим санкційним пакетом щодо Росії. У проєкті сьомого пакета санкцій, який ще мають схвалити країни ЄС, йдеться про заборону купувати, імпортувати або передавати, золото, якщо воно походить з Росії та має бути вивезене з Росії в ЄС або в будь-яку третю країну.

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