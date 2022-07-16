Ювелірні вироби з РФ не потраплять під санкції ЄС, - ЗМІ
Європейська комісія опублікувала плани заборонити імпорт російського золота, але наразі вона залишає ювелірні вироби поза переліком санкційних товарів
Про це пишуть Politico.
Зазначається, що сьомий блок санкцій проти РФ заборонить тільки золото в порошковій, необробленій формі, а також золоті монети та відходи або брухт золота. У проєкті не перераховується золото у вигляді ювелірних виробів. Це може залишити шпарини, через які гроші продовжать надходити у скарбницю Кремля.
Щороку Росія експортує золото на мільярди євро. У 2019 році близько 90 відсотків російського експорту золота йшло до Великої Британії, яка покинула ЄС.
Єврокомісія почала розробляти плани щодо заборони золота з Росії ще минулого місяця. Тоді держави Великої сімки оголосили, що зроблять це, намагаючись зменшити доходи військової машини Кремля.
Ця пропозиція є частиною нового імплементаційного пакета, який також запроваджує суворіші вимоги до звітності щодо замороження активів осіб, які потрапили під санкції, і посилює контроль за експортом подвійного використання та передових технологій.
- 1 липня ЗМІ повідомили, що Євросоюз працює над новим санкційним пакетом щодо Росії. У проєкті сьомого пакета санкцій, який ще мають схвалити країни ЄС, йдеться про заборону купувати, імпортувати або передавати, золото, якщо воно походить з Росії та має бути вивезене з Росії в ЄС або в будь-яку третю країну.
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