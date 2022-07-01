ЄС планує заборонити імпорт російського золота в наступному пакеті санкцій, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

Видання повідомляє, що Росія є другою за величиною золотодобувною країною у світі, а її експорт золота оцінювався в 12,6 мільярда фунтів стерлінгів у 2021 році. Коли Велика Британія, США, Японія та Канада оприлюднили свої плани заборонити новий імпорт золота з Росії на початку цього тижня Британія заявила, що це значно вплине на здатність Путіна фінансувати свої збройні сили та спроби олігархів уникнути наслідків фінансових санкцій, купуючи злитки.

Аналітики називають цю заборону символічною, оскільки санкції, накладені на Росію після її вторгнення в Україну, фактично вже закрили ринки Європи та США.

Анонімні джерела повідомили журналістам, що підготовка до нового пакету санкцій триває, і деякі країни будуть наполягати на додаванні додаткових заходів до пропозицій, перш ніж вони будуть представлені для затвердження.

Новий пакет також охоплюватиме зміни до раніше схвалених заходів, які можуть включати коригування правил щодо транзиту санкційних товарів до російського Калінінграда, повідомили на правах анонімності.

Деякі офіційні особи висловили занепокоєння, що на Литву можуть здійснювати тиск, щоб вона дозволила транзит заборонених товарів через країну. Попри це, заборони на більшу кількість російських товарів мають набути чинності цього місяця, і Європейська комісія намагається узгодити нові вказівки з Вільнюсом.

Лідери G-7 на зустрічі в Німеччині цього тижня також домовилися обговорити варіанти обмеження ціни на російську нафту, в тому числі шляхом заборони послуг, таких як страхування, необхідне для транспортування нафти та нафтопродуктів. Однак послам ЄС на зустрічі цього тижня повідомили, що цей механізм не запрацює найближчим часом.

Натомість у найближчому майбутньому увага, швидше за все, буде зосереджена на посиленні та розширенні існуючих заходів, таких як обмеження на експорт технологій, а також санкції проти російських чиновників і організацій.

За даними видання, країни-члени наразі заморозили майже 14 мільярдів євро (14,6 мільярда доларів) активів, що належать людям, які потрапили під санкції.

25 червня президент США Джо Байден та інші лідери країн G7 погодили заборону на імпорт золота з Росії.

27 червня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про додаткові санкції проти Росії, куди входить заборона на імпорт російського золота.

28 червня США розширили санкції проти Росії: вони включають заборону імпорту золота та нові санкції проти 70 юридичних і 29 фізичних осіб.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb