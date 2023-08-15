"Нещодавно пабліками ширилася інформація про те, що в.о. голови ДПС разом із підлеглими поїхала до Австрії святкувати свій день народження, вказувався навіть конкретний ресторан і те, що в оплаті цього свята взяли участь українські та частково американські платники податків (Офіс технічної допомоги Департаменту казначейства США). Інформація набула широкого розголосу, а голова податкового комітету присвятив цій темі окремий допис у телеграмі, пригрозивши "протухлим ломам", які "розганяють тупий фейк", кримінальною відповідальністю", – зазначила депутатка.

Южаніна направила до очільниці ДПС Тетяни Кірієнко депутатське звернення щодо закордонних відряджень працівників ДПС у 2022 – 2023 роках. Зʼясувалось, що у 22 заходах за межами України брали участь 49 посадових осіб центрального апарату ДПС, були оформлені 92 закордонних відрядження до 10 країн. За цей період 29 працівників були за кордоном 1 раз, 8 осіб – 2 рази, 12 осіб – 3 та більше разів.

"Топ 3 країни за найбільшою кількістю відряджень: Польща (2022 – 2023 роки) – 36 відряджень, 26 працівників ДПС взяли участь у 6 заходах; Австрія (2023 рік) – 28 відряджень, 22 працівники ДПС взяли участь у 4 заходах; Молдова (2022 – 2023 роки) – 9 відряджень, 9 працівників ДПС взяли участь у 4 заходах", – розповіла Южаніна.

Найчастіше виїжджали за кордон заступниця голови ДПС Наталія Калєніченко – 7 відряджень, в.о. голови ДПС Тетяна Кірієнко – 5 відряджень та директор департаменту Тетяна Доценко – 5 відряджень.

"Географія закордонних відряджень останнім часом розширилась: якщо в 2022 році це були Польща, Литва, Молдова, Бельгія, то в 2023 році додалися ще 6 країн, у тому числі Австрія, де під час чергового вояжу у ЗМІ "засвітилося" майже все керівництво ДПС", – зазначила депутатка.

"А тепер – про скандальний липень 2023 року у Відні. На двох міжнародних заходах там побували 22 керівники різних рівнів центрального апарату ДПС. При цьому в.о. голови ДПС Кірієнко зробила собі аж два відрядження: перше – з 13 по 16.липня, а потім відразу друге – з 17 по 22 липня. Всі посадові особи центрального апарату ДПС відвідали Відень за кошти з невідомого джерела походження і тільки Тетяна Гречана була в закордонному відрядженні за державні кошти", – зазначає Южаніна.

"Негативний резонанс, який охопив інформаційний простір у липні, був викликаний саме святкуванням у Відні дня народження в.о. голови ДПС і великою кількістю керівників різних рівнів центрального апарату відомства, які прибули до Відня у відрядження", – зазначає депутатка.

Вона додає: "Зауважу, що з 92 відряджень податківців у 2022 та 2023 роках лише 8 відряджень були оформлені за державні кошти. За інформацією ДПС неможливо встановити, за які кошти інші податківці виїжджали у закордонні відрядження. Чи добре це? Ні. Бо інакше тут мають місце: або небюджетні (спонсорські/грантові) витрати, і тоді чому держава про це не знає і не контролює, бо такі виїзди можуть бути сумнівними (війна триває, нагадаю); або власні кошти податківців, і це теж викликає сумнів, навіть якщо припустити, що наші податківці – дуже заможні люди", – зауважує вона.

"Відсутність реальних змін у роботі податкової з платниками – як наслідку співпраці із зарубіжними колегами і спонукає до висновків про справжню мету таких поїздок у розпал відпускного сезону", – підсумовує вона.