Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією З 1 серпня на дорогах України може з'явитися транспорт з правим розташуванням керма

З 1 серпня на дорогах України може з'явитися транспорт з правим розташуванням керма

31 липня, 2023 понедiлок
11:57
Війна з Росією військком

З 1 серпня набирає чинності закон №3164-IX про внесення змін до закону "Про дорожній рух", яким надається дозвіл військовослужбовцям у період дії правового режиму воєнного стану використовувати у дорожньому русі транспортні засоби з правим розташуванням керма

Про це повідомило видання Економічна правда.

Закон діятиме у період дії воєнного стану в Україні, а також протягом 90 днів з дня його припинення чи скасування.

Транспортні засоби з правим розташуванням керма, зможуть використовувати:

  • військові частини та підрозділи Збройних Сил України, інші утворені відповідно до законів України військові формування,
  • Служба безпеки,
  • Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації,
  • Національна гвардія,
  • Державна прикордонна служба,
  • Управління державної охорони,
  • Державна спеціальна служба транспорту,
  • Міністерство внутрішніх справ,
  • Національна поліція,
  • Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту.

Такі автомобілі можуть надходити як:

  • гуманітарна допомога,
  • благодійна допомога,
  • міжнародна технічна допомога,
  • та/або за міждержавними угодами на інших умовах.

Усі авто з правим розташуванням керма підлягають відомчій реєстрації в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.

"Сили оборони України мають нагальну потребу в автомобілях, здатних долати бездоріжжя, а також мають високу прохідність та хорошу маневровість. Це, зокрема, пікапи, позашляховики, мікроавтобуси, та різноманітні спецавтомобілі. Велику кількість автомобілів з відповідними технічними характеристиками можна придбати у Великобританії, але з огляду на лівосторонній рух у цій країні, вони мають праве розташування керма", – йдеться в пояснювальній записці до відповідного законопроєкту.

  • Нагадаємо, парламент у середу, 28 червня, підтримав законопроєкт № 9238, який під час воєнного стану дозволяє військовослужбовцям використовувати транспортні засоби з правим розташуванням керма.
Суспільство
Економіка
Україна
Військові новини
Читайте також:
папа Франциск
30 липня, 2023 неділя
Президент відреагував на заклик Папи Римського до Росії щодо "зернової угоди"
мадяр військовий
30 липня, 2023 неділя
РФ отримала технологію, яка може глушити "старлінки" на передовій, - командир Мадяр
зрадник з Маріуполя
29 липня, 2023 субота
Очолив лікарню після окупації та називав українських військових "нацистськими бойовиками": медика з Маріуполя судитимуть за держзраду
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.02
    Купівля 37.02
    Продаж 37.79
  • EUR
    Купівля 41.01
    Продаж 42.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
31 липня
12:21
Оновлено
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
РФ вдарила ракетами по багатоповерхівці та будівлі навчального закладу в Кривому Розі, загинули дві людини, 34 постраждало
12:15
Командир полку "Азов" Денис Прокопенко
"Вони готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші": командувач Нацгвардії про повернення на фронт командира Азову Прокопенка
12:06
на фото: уламки
Диверсія чи посягання на життя – не підтвердились: генпрокурор про причини авіакатастрофи із загибеллю керівництва МВС
12:04
OPINION
Вадим Денисенко
Чи нападе "Вагнер" на Польщу
11:51
Огляд
міжнародний огляд
Мирний саміт для України у Саудівській Аравії та чергові погрози ядерною зброєю від Росії. Акценти світових ЗМІ 31 липня
11:37
Оновлено
грузія
У Батумі прибув лайнер із Сочі: поліція затримала протестувальників, які закидали автобус з росіянами пляшками та яйцями
11:25
російські військові
ГУР: На ТОТ Росія мобілізувала до лав своєї армії близько 60 тис. чоловіків
11:22
шахрай
Обманув військову частину та заволодів майже 7 млн грн: приватному підприємцю з Києва оголосили підозру
11:09
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
Гуменюк: На півдні противник посилив обстріли, але зменшив кількість снарядів, ретельно підбираючи цілі
11:00
ЗСУ
Прийде час, коли ми зробимо прорив, і не факт, що на очікуваному напрямку: командувач Нацгвардії Півненко про контрнаступ ЗСУ
10:52
ПВК Вагнера
Пригожин заявив, що ПВК Вагнера призупинила вербування найманців
10:51
Оновлено
залишки від боєприпасів "Град"
Росіяни зранку вдарили по Херсону з "градів": загинув чоловік, ще чотирьох поранено
10:17
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 31 липня: яка актуальна ціна долара та євро у банках
10:09
російські військові окупанти
Британська розвідка пояснила, чому влада РФ не здатна захистити своє населення від війни
10:08
OPINION
Карл Волох
Ми знову стаємо "краєм неляканих ідіотів"?
09:41
Аркадій Бабченко
Закидав яйцями посольство РФ: в Естонії затримали журналіста Бабченка
09:38
Ексклюзив
Сергій Згурець
Діями Вагнера створюється нова гібридна загроза в Європі, - Згурець
09:04
ЗСУ
ЗСУ за тиждень просунулися ще на 12,6 кв. км на півдні та на 2 кв. км – на Бахмутському напрямку
08:37
Інфографіка
ЗСУ війна фронт
РФ за добу війни в Україні втратила 490 військових, 6 танків та 21 артсистему
08:27
Ексклюзив
Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України
Гуменюк: На південно-східному напрямку ворог активізував стратегічну авіацію, що може свідчити про підготовку до ракетних ударів
08:10
Оновлено
Удар РФ по Харкову
РФ вдарила по Харкову ракетами C-300, постраждала одна людина
08:06
обстріл Одеси
Російська армія вночі сім разів обстріляла Нікопольcький район на Дніпропетровщині
08:01
OPINION
Сергій Марченко
Російський зомбіленд - абсолютне зло
07:57
Китай
Китай успішно випробував двигун кораблів, які досліджуватимуть глибокий космос
07:49
ядерна зброя рф ракета
У МЗС Росії назвали умову виведення тактичної ядерної зброї з Білорусі
07:27
Пістолет ТТ
В американському штаті Індіана сталася стрілянина на вечірці: одна людина загинула, 19 поранено
06:48
Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Владислав Ванат (зліва - направо)
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 1-го туру
06:44
Австралія
США й Австралія планують створити спільний розвідувальний центр
06:32
Чонгарський міст
В ISW пояснили, чому в РФ уникають згадок про атаку ЗСУ на Чонгарський міст
05:59
Актор Євген Світличний
На війні з РФ загинув актор Євген Світличний
00:52
Російський олігарх Олександр Євтушенков отримав вирок від ВАКС
Влада Чехії заморозила активи російського олігарха Євтушенкова
00:09
окупанти крим
На окупованих територіях збираються легалізувати злочини, якщо вони були "в інтересах Росії"
00:00
Антарктида
В Антарктиді бракує морського льоду розміром з Аргентину
2023, неділя
30 липня
23:45
Євген Коновалець
Цей день в історії: Коновалець заснував Українську Військову Організацію (УВО), Валуєвським циркуляром заборонявся випуск україномовних підручників
23:29
Армія РФ за добу обстріляла 22 населених пункти Сумщини: поранена людина
23:11
Андрій Єрмак
У Саудівській Аравії обговорюватиметься українська Формула миру, - Офіс президента
23:00
Ексклюзив
Джон Роберт Болтон
Ми повинні всюди обдумувати відповідь на загрозу з боку осі Росія - Китай, - ексрадник президента США Болтон
22:59
Ексклюзив
Британія Україна
Велика Британія надаватиме Україні всю можливу підтримку, - віцеспікер парламенту Сер Роджер Ґейл
22:43
ДТП на Полтавщині
На Полтавщині автобус зіткнувся з автівкою: 2 загиблих, 11 постраждалих
22:25
Вибух у тимчасово окупованому Бердянську
Біля Таганрогу в РФ впав безпілотник: пошкоджено будинок та авто
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV