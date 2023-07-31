Про це повідомило видання Економічна правда.

Закон діятиме у період дії воєнного стану в Україні, а також протягом 90 днів з дня його припинення чи скасування.

Транспортні засоби з правим розташуванням керма, зможуть використовувати:

військові частини та підрозділи Збройних Сил України, інші утворені відповідно до законів України військові формування,

Служба безпеки,

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації,

Національна гвардія,

Державна прикордонна служба,

Управління державної охорони,

Державна спеціальна служба транспорту,

Міністерство внутрішніх справ,

Національна поліція,

Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту.

Такі автомобілі можуть надходити як:

гуманітарна допомога,

благодійна допомога,

міжнародна технічна допомога,

та/або за міждержавними угодами на інших умовах.

Усі авто з правим розташуванням керма підлягають відомчій реєстрації в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.

"Сили оборони України мають нагальну потребу в автомобілях, здатних долати бездоріжжя, а також мають високу прохідність та хорошу маневровість. Це, зокрема, пікапи, позашляховики, мікроавтобуси, та різноманітні спецавтомобілі. Велику кількість автомобілів з відповідними технічними характеристиками можна придбати у Великобританії, але з огляду на лівосторонній рух у цій країні, вони мають праве розташування керма", – йдеться в пояснювальній записці до відповідного законопроєкту.