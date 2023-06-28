Парламент дозволив військовим використовувати авто з кермом праворуч
Парламент у середу, 28 червня, підтримав законопроєкт № 9238, який під час воєнного стану дозволяє військовослужбовцям використовувати транспортні засоби з правим розташуванням керма
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Парламент підтримав за основу та в цілому законопроєкт № 9238. За таке рішення проголосували 279 депутатів.
"Існує критична потреба в автомобілях здатних долати бездоріжжя, а також мають високу прохідність та хорошу маневровість. Це, зокрема, пікапи, позашляховики, мікроавтобуси, та різноманітні спецавтомобілі. Велику кількість автомобілів з відповідними технічними характеристиками можна придбати у Великобританії, але з огляду на правосторонній рух у цій країні, вони мають розташування керма праворуч", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.
З огляду на це, військовим ЗСУ та іншим воєнним формуванням дозволили реєструвати авто з кермом праворуч для виконання своїх службових обов'язків на період дії воєнного стану та протягом 90 днів після його скасування.
- 28 червня Верховна Рада України також проголосувала за законопроєкти щодо відпусток і доплат для військовослужбовців строкової служби - 6 тис. грн та курсантів - 2350 грн.
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