Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Парламент підтримав за основу та в цілому законопроєкт № 9238. За таке рішення проголосували 279 депутатів.

"Існує критична потреба в автомобілях здатних долати бездоріжжя, а також мають високу прохідність та хорошу маневровість. Це, зокрема, пікапи, позашляховики, мікроавтобуси, та різноманітні спецавтомобілі. Велику кількість автомобілів з відповідними технічними характеристиками можна придбати у Великобританії, але з огляду на правосторонній рух у цій країні, вони мають розташування керма праворуч", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

З огляду на це, військовим ЗСУ та іншим воєнним формуванням дозволили реєструвати авто з кермом праворуч для виконання своїх службових обов'язків на період дії воєнного стану та протягом 90 днів після його скасування.