З 20 млн громадян можна знайти 20 людей, - політолог Магда про актуальність уряду національної єдності

Про це він розповів у студії телеканалу "Еспресо".

"Має бути дещо інша формула, має формуватися, якщо не хочете говорити про уряд національної єдності, команда національної єдності й не обов'язково туди включати депутатів з нинішніх опозиційних фракцій. У нас, вибачте, кілька складів урядів колишніх є. Тобто ми так можемо, пам'ятаючи про тих, хто був в уряді та не має на сьогоднішній момент опозиційної афіліації. Немає потреби у суспільства працевлаштовувати опозиціонерів, вони може й не захочуть іти, тому що їм вигідніше перебувати в опозиції, щоб потім у момент мати моральне право критикувати владу", - сказав Магда.

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За його словами, серед понад 20 млн громадян, які проживають у країні, можна знайти 20 людей для того, щоб створити уряд. Водночас президент каже, що хоче зменшити його. "А яке він має право його зменшити? Абсолютно ніякого", - дивується політолог.

"Я розумію, що Денис Шмигаль може зменшити все що завгодно, включаючи Шмигаля, але ж, якщо ми не повернемось до того порядку, який передбачає парламентсько-президентську республіку, а не військово-польову демократію, яку у нас будують, ми будемо опинятися весь час в одній і тій самій ситуації", - пояснив виконавчий директор Інституту світової політики.