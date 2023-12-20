З 20 млн громадян можна знайти 20 людей, - політолог Магда про актуальність уряду національної єдності
Виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда аналізує переваги та недоліки утворення уряду національної єдності, який би враховував інтереси та компетенції різних політичних гравців
Про це він розповів у студії телеканалу "Еспресо".
"Має бути дещо інша формула, має формуватися, якщо не хочете говорити про уряд національної єдності, команда національної єдності й не обов'язково туди включати депутатів з нинішніх опозиційних фракцій. У нас, вибачте, кілька складів урядів колишніх є. Тобто ми так можемо, пам'ятаючи про тих, хто був в уряді та не має на сьогоднішній момент опозиційної афіліації. Немає потреби у суспільства працевлаштовувати опозиціонерів, вони може й не захочуть іти, тому що їм вигідніше перебувати в опозиції, щоб потім у момент мати моральне право критикувати владу", - сказав Магда.
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За його словами, серед понад 20 млн громадян, які проживають у країні, можна знайти 20 людей для того, щоб створити уряд. Водночас президент каже, що хоче зменшити його. "А яке він має право його зменшити? Абсолютно ніякого", - дивується політолог.
"Я розумію, що Денис Шмигаль може зменшити все що завгодно, включаючи Шмигаля, але ж, якщо ми не повернемось до того порядку, який передбачає парламентсько-президентську республіку, а не військово-польову демократію, яку у нас будують, ми будемо опинятися весь час в одній і тій самій ситуації", - пояснив виконавчий директор Інституту світової політики.
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