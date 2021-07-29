З 2015 року до армії РФ незаконно призвали понад 30 тис. кримчан

Про це йдеться в повідомленні прокуратури Автономної Республіки Крим.

Прокуратура заочно повідомила про підозру громадянину Росії, так званому військовому комісару Республіки Крим у порушенні законів та звичаїв війни. За заявою відомства, ця стаття передбачає покарання на строк від восьми до 12 років позбавлення волі.

За даними слідства, підозрюваного у 2017 році призначили на посаду “військового комісара Республіки Крим”, на якій він втілював політику Росії щодо організації незаконного примусового призову кримчан до російської армії.

Як йдеться в коментарі заступника керівника прокуратури Нарімана Сулейманова, відомство розглядає ці дії Росії не тільки як воєнний злочин, а і як політику, спрямовану на зміну демографічного складу населення півострова. Адже жителі Криму змушені залишати півострів, аби уникнути призову на службу або кримінальної відповідальності за відмову від неї.

“Наразі органи правопорядку автономії встановили та повідомили про підозри вісьмом військовим комісарам різних районів окупованого Криму, які, починаючи з 2015 року, безпосередньо організовують та проводять на півострові вказані незаконні призовні кампанії. В результаті таких «заходів» понад 30 тисяч кримчан було призвано на службу до армії держави-окупанта”, – цитує Сулейманова пресслужба прокуратури.