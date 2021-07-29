Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство З 2015 року до армії РФ незаконно призвали понад 30 тис. кримчан

З 2015 року до армії РФ незаконно призвали понад 30 тис. кримчан

29 липня, 2021 четвер
19:26

З 2015 року до російської армії незаконно призвали понад 30 тисяч мешканців окупованого Криму

Про це йдеться в повідомленні прокуратури Автономної Республіки Крим.

Прокуратура заочно повідомила про підозру громадянину Росії, так званому військовому комісару Республіки Крим у порушенні законів та звичаїв війни. За заявою відомства, ця стаття передбачає покарання на строк від восьми до 12 років позбавлення волі.

За даними слідства, підозрюваного у 2017 році призначили на посаду “військового комісара Республіки Крим”, на якій він втілював політику Росії щодо організації незаконного примусового призову кримчан до російської армії.

Як йдеться в коментарі заступника керівника прокуратури Нарімана Сулейманова, відомство розглядає ці дії Росії не тільки як воєнний злочин, а і як політику, спрямовану на зміну демографічного складу населення півострова. Адже жителі Криму змушені залишати півострів, аби уникнути призову на службу або кримінальної відповідальності за відмову від неї.

“Наразі органи правопорядку автономії встановили та повідомили про підозри вісьмом військовим комісарам різних районів окупованого Криму, які, починаючи з 2015 року, безпосередньо організовують та проводять на півострові вказані незаконні призовні кампанії. В результаті таких «заходів» понад 30 тисяч кримчан було призвано на службу до армії держави-окупанта”, – цитує Сулейманова пресслужба прокуратури.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

армія
призов
анексія Криму
Читайте також:
Мендель
Автор Сергій Руденко
28 липня, 2021 середа
Мендель, Зеленський і "лісапєт"
путлер
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
28 липня, 2021 середа
Дулю вам, а не “один народ”. Що не так із соціологією, де 41% українців возлюбило Путіна?
Вероніка Марченко
28 липня, 2021 середа
Олімпіада-2020: Українка Марченко створила на Іграх у Токіо гучну сенсацію
Київ
+31
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.81
    Купівля 26.81
    Продаж 27.04
  • EUR
    Купівля 31.68
    Продаж 32.06
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
29 липня
21:45
В Італії оголосили четверту хвилю пандемії COVID-19
21:33
Ворскла - КуПС
"Ворскла" сенсаційно програла КуПСу і вилетіла з Ліги конференцій
21:29
Естонія готова визнавати українські свідоцтва вакцинації, - Ляшко
21:15
ЄС
ЄС планує у вересні повернутися до питання другого траншу допомоги Україні
20:56
"Почули жахливий крик": під Полтавою пантера напала на ветеринара, він в лікарні
20:43
Зеленський
Цифрова валюта НБУ, регуляторна “пісочниця” та відкритий банкінг: Зеленський підписав закон про платіжні послуги
20:24
На Черкащині в ДТП загинули поліцейський із Закарпаття, а також його дружина та донька
20:09
Даніель Карвахаль
"Реал" продовжив контракт з захисником, який виграв 4 Ліги чемпіонів
20:07
В Україні випробували новий реактивний снаряд "Тайфун-1"
19:57
У серпні в Україні очікується збільшення летальних випадків від COVID-19, - науковці
19:40
Олексій Данілов
На засіданні РНБО на Донеччині розглянуть вісім питань
19:31
Денис Монастирський
Монастирський: поліція контролюватиме дотримання автоперевізниками габаритно-вагових норм
19:27
Колос - Олімпік
"Колос" дізнався суперника у Лізі конференцій
19:23
НАБУ
НАБУ передало в суд другий епізод "газової справи Дубневичів" зі зловживаннями на 2,1 млрд грн
19:01
Інфографіка
Михайло Романчук
Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 30 липня
18:56
"Якщо я виживу, то моя дорога тільки до України": українка-політв'язень просить допомоги у Зеленського
18:55
Зеленський підписав закон про можливість заміни житла особам з інвалідністю
18:38
Сніг на півдні Бразилії, 29 липня
На півдні Бразилії випав сніг: синоптики кажуть - зима найхолодніша за 65 років
18:33
Ольга Харлан
Харлан розповіла, чи відновить кар'єру заради Олімпіади-2024
18:30
У Чернівцях внаслідок потужної зливи затоплені вулиці міста
18:21
На Луганщині під автомобілем СБУ виявили предмет, який схожий на вибухівку
На Луганщині під автомобілем СБУ виявили предмет, який схожий на вибухівку
18:17
Різник про мотивацію
"Ворскла" - КуПС: склад української команди на матч Ліги конференцій
18:10
На Прикарпатті збирають кошти для родини, яка втратила будинок через авіакатастрофу
18:09
Еліна Світоліна
На жаль, є інші спортсмени, які теж добре грають, - Світоліна про поразку в півфіналі Олімпіади
17:52
прикордонники
Окупанти на Донбасі чотири рази порушили "тишу"
17:49
Мартін Моїз
Вдова президента Гаїті покинула країну з дітьми: лікуватиметься від результатів замаху у Флориді
17:36
Роман Зозуля
Український футболіст Зозуля став гравцем португальського клубу
17:26
китай ракета
У США заявили про побудову Китаєм 110 шахт для міжконтинентальних ядерних ракет: це свідчить, що в КНР їх більше ніж в Росії
17:12
SkyUp
У серпні Ryanair та SkyUp запустять низку нових авіарейсів зі Львова
17:10
У Чорноморську на пляжі помер турист
17:06
Інфографіка
Михайло Романчук
Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
16:55
нагрівання планети
Внаслідок нагрівання планети до кінця століття можуть померти 83 млн людей,- дослідження
16:47
Володимир Головатюк
Посла Молдови відкликали з Москви через сексуальні домагання
16:45
КуПС - Ворскла
"Ворскла" - КуПС: букмекери спрогнозували майбутнє українського клубу в Лізі конференцій
16:45
ДБР заарештувало 45 об'єктів нерухомого майна ФПУ, яке планували незаконно продати
16:40
Alyona Alyona
Реперка Alyona Alyona та метал-гурт з Вінниці Space Of Variations випустили спільний трек
16:38
спецперепустка на транспорт
Київ готується до видачі спецперепусток на транспорт у разі посилення карантину, - Ляшко
16:32
Зеленський
Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності за домашнє насильство
16:31
В Туреччині лісові пожежі дістались курортів: туристів евакуюють з готелів Мармарису
16:10
У "Борисполі" затримали росіянина: пропонував $1 тис. за в'їзд в Україну
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV