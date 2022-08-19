Про це повідомляє видання iTechuа.

Компанія Google розробила спеціальний алгоритм, який виявляє низькоякісний контент, створений виключно для залучення трафіку та продажу тих чи інших товарів. Такі контент не блокуватимуть, але його показуватимуть дуже далеко у пошуковій видачі, тож користувачі його навряд чи побачать.

Новація ускладнить життя інтернет-маркетологам, оскільки контент, створений спеціально для продажу товарів і послуг, буде менш помітний для користувачів. Особливо низько будуть ранжувати (відображати в пошуковій видачі) такі веб-сайти та матеріали, які містять безліч потенційно недостовірних відгуків та інших публікацій про ті чи інші товари. У авторів зникне мотивація створювати подібний контент, оскільки колишнього обсягу трафіку приносити він уже не буде.

У компанії обіцяють, що вже з 22 серпня користувачі рідше стикатимуться з неякісним контентом, створеним тільки для продажу товарів чи послуг, або для залучення трафіку.

Нововведення запрацює у всіх країнах світу, однак на першому етапі алгоритм працюватиме лише з англійською мовою.

Нововведення зачіпає тих, хто використовує Google англійською мовою. Для інших мов така функція запрацює у 2023 – 2024 роках.

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