З 24 лютого кіберполіція попередила понад 300 кібератак на українські ресурси

Про це під час брифінгу повідомили перший заступник Голови Національної поліції України Михайло Кузнєцов і начальник Департаменту кіберполіції Юрій Виходець, інформує пресслужба Нацполіції.

Юрій Виходець зауважив, що більше 300 ворожих атак попереджено ще на етапі їхньої підготовки. Також у співпраці з іншими правоохоронними органами України було відбито 83 кібератаки.

Серед основних досягнень роботи підрозділу в умовах воєнного стану – ідентифікація більше 12700 військовослужбовців РФ та перевірка їх причетності до вчинення воєнних злочинів на території України, а також встановлення понад 850 осіб пропагандистів "руского міра".

"У рамках міжнародної кооперації з іноземними правоохоронцями та біржами криптовалют ми провели комплекс заходів задля виявлення та припинення руху криптоактивів, які використовуються для підтримки пропагандистської діяльності, фінансування пов’язаних із російською федерацією суб’єктів, які включені до санкційних списків. Результатом такої співпраці є блокування близько 120 криптогаманців", – зазначив Юрій Виходець.

Він також повідомив, що від початку воєнного стану кіберполіцейські встановили особи 50 колаборантів, 44 з яких – уже повідомлено про підозру. З початку року кіберполіція також припинила діяльність 8 хакерів, які здійснювали несанкціоноване втручання до державних та приватних інформаційних систем, розповсюджували шкідливе програмне забезпечення та інформацію з обмеженим доступом.

Важливим напрямком роботи підрозділу залишається боротьба зі створенням і розповсюдженням дитячої порнографії. У цьому році кіберполіція викрила 18 педофілів, які створювали та розповсюджували протиправний контент за участю дітей. Від дій вказаних зловмисників постраждало 35 дітей віком від 2-х до 14-ти років. За результатами проведених слідчих дій вилучено 20 Тб протиправного контенту. Крім цього, викрито 40 осіб, які збували, завантажували та отримували доступ до дитячої порнографії.

Також спікер повідомив про результати протидії шахрайствам, вчиненим з використанням інформаційних технологій 171 особі повідомлено підозри. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, становить понад 46,5 млн грн.

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