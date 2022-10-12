З 25 жовтня Чехія заборонить в'їзд росіянам за туристичними і студентськими візами

Про це повідомили на сайті міністерства закордонних справ Чехії.

"Тоді як в Україні російські ракети падають на дитячі майданчики та на людей, які просто йдуть на роботу, до Чехії через міжнародний аеропорт щодня прибуває до 200 громадян Російської Федерації", - заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський

Він зазначив, що російським громадянам, які перетинають кордон через зовнішній Шенгенський кордон із метою туризму, спорту чи культури буде відмовлено у в'їзді.

Ліпавський зазначив, що рішення набуде чинності з 25 жовтня. Заборона стосуватиметься передусім російських туристів із чинною шенгенською візою, виданою будь-якою країною ЄС.

Водночас уряд Чехії дозволив в'їзд на свою територію білоруським студентам. Українські студенти отримали право вступати до чеських університетів, навіть якщо вони отримали тимчасовий захист в іншій країні ЄС.

"Ми хочемо надати якісну європейську освіту тим, кого переслідують з політичних мотивів, і тим, хто налаштований змінити нинішні недемократичні умови у своїй країні", - наголосив Ліпавський.

13 вересня стало відомо, що дев'ять країн-членів ЄС припинили оформлювати туристичні візи для громадян Росії.