З 25 жовтня Чехія заборонить в'їзд росіянам за туристичними і студентськими візами
Уряд Чехії 12 жовтня ухвалив рішення про посилення візового режиму з Російською Федерацією та про підтримку навчання українських і білоруських студентів у чеських університетах
Про це повідомили на сайті міністерства закордонних справ Чехії.
"Тоді як в Україні російські ракети падають на дитячі майданчики та на людей, які просто йдуть на роботу, до Чехії через міжнародний аеропорт щодня прибуває до 200 громадян Російської Федерації", - заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський
Він зазначив, що російським громадянам, які перетинають кордон через зовнішній Шенгенський кордон із метою туризму, спорту чи культури буде відмовлено у в'їзді.
Ліпавський зазначив, що рішення набуде чинності з 25 жовтня. Заборона стосуватиметься передусім російських туристів із чинною шенгенською візою, виданою будь-якою країною ЄС.
Водночас уряд Чехії дозволив в'їзд на свою територію білоруським студентам. Українські студенти отримали право вступати до чеських університетів, навіть якщо вони отримали тимчасовий захист в іншій країні ЄС.
"Ми хочемо надати якісну європейську освіту тим, кого переслідують з політичних мотивів, і тим, хто налаштований змінити нинішні недемократичні умови у своїй країні", - наголосив Ліпавський.
- 13 вересня стало відомо, що дев'ять країн-членів ЄС припинили оформлювати туристичні візи для громадян Росії.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.14
Купівля 40.14Продаж 41.04
-
EUR
Купівля 38.4Продаж 39.71
- Актуальне
- Важливе