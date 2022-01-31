З 31 січня невакцинованих від COVID-19 комунальників, працівників органів місцевого самоврядування і медиків відсторонятимуть від роботи

Про це йдеться в наказі № 2664 від 30 листопада 2021 року.



Згідно з ним, принаймні одне щеплення від коронавірусу повинні зробити співробітники органів місцевого самоврядування; закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності; комунальних підприємств, установ та організацій.



Працівників, які не матимуть принаймні однієї дози COVID-вакцини до 31 січня, відсторонять від роботи без збереження зарплати.



Вимога не стосується людей, які мають підтвердження абсолютні протипоказання до вакцинації.

Нагадаємо, 17 грудня МОЗ розширило перелік організацій, представники яких повинні робити обов'язкові щеплення проти COVID-19.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb