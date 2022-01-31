З 31 січня невакцинованих від COVID-19 комунальників, працівників органів місцевого самоврядування і медиків відсторонятимуть від роботи
31 січня набув чинності наказ МОЗ про розширення переліку професій, представники якої підлягають обов'язковій вакцинації від коронавірусу
Про це йдеться в наказі № 2664 від 30 листопада 2021 року.
Згідно з ним, принаймні одне щеплення від коронавірусу повинні зробити співробітники органів місцевого самоврядування; закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності; комунальних підприємств, установ та організацій.
Працівників, які не матимуть принаймні однієї дози COVID-вакцини до 31 січня, відсторонять від роботи без збереження зарплати.
Вимога не стосується людей, які мають підтвердження абсолютні протипоказання до вакцинації.
- Нагадаємо, 17 грудня МОЗ розширило перелік організацій, представники яких повинні робити обов'язкові щеплення проти COVID-19.
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