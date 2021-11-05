З 8 листопада Волинська область переходить у "червону" зону

Про це повідомляє Мінстерство розвитку громад та територій України.



"На початку цього тижня у Волинській області було зафіксовано перевищення двох індикаторних показників щодо поширення COVID-19: це кількість госпіталізованих пацієнтів та завантаженість ліжок з подачею кисню (близько 67%). Ситуація непроста. Тому з 8 листопада Волинська область переходить до червоної "карантинної" зони", - наголосив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.



Він звернувся до очільників регіонів з проханням пришвидшувати темпи вакцинації, проводити роз'яснювальну роботу серед людей та розгортати медичні системи на максимальні потужності. "Особливо важливо збільшувати кількість кисневих станцій", - зазначив Міністр.

Нагадаємо, за минулу добу на Волині зафіксували 612 випадків захворювання на COVID-19. Усього станом на 5 листопада в області зареєстрували 80 794 випадки, з них 1599 - летальних.

Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко на брифінгу 2 листопада повідомив, що три області під загрозою потрапити до "червоної" зони - Волинська, Харківська й Тернопільська. Він наголосив, що до "червоної" зони адаптивного карантину може потрапити Черкащина, якщо не візьме під контроль рівень захворюваності.