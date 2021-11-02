Ще три області можуть стати "червоними": які саме
Цього тижня Волинська, Харківська й Тернопільська області можуть потрапити до "червоної" зони
Про це на онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.
"Зараз є три регіони, які на цьому тижні можуть увійти в "червоний" рівень епіднебезпеки. Це Волинська, Харківська та Тернопільська області", - заявив Юрій Ганиченко.
Також він наголосив, що до "червоної" зони адаптивного карантину може потрапити Черкащина, якщо не візьме під контроль рівень захворюваності.
- Зараз у "червоній" зоні перебуває 15 областей і Київ, ще 2 - у "жовтій", а решта областей - "помаранчеві".
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