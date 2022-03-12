З Бучі прибули 20 автобусів із евакуйованими людьми

Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.



Евакуйованим надають першу медичну допомогу та пропонують харчування.



"20 автобусів з Бучі прибули до Білогородки. Людям надають першу допомогу та пропонують харчування", - написав Тимошенко.

Нагадаємо, 12 березня, евакуацію з Охтирки Сумської області не було розпочато через російські обстріли.

12 березня 2022 року, українська сторона відкрила понад десять гуманітарних коридорів в гарячі точки.

Також Тимошенко розповів про евакуаційний транспорт, який вирушив в Суми."79 автобусів для евакуації та 2 авто з гуманітарним вантажем вирушили із Лохвиці в Суми", - написав заступник керівника ОПУ.