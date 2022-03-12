З Бучі прибули 20 автобусів із евакуйованими людьми
У суботу, 12 березня, евакуйовані люди з Бучі прибули до Білогородки
Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Евакуйованим надають першу медичну допомогу та пропонують харчування.
"20 автобусів з Бучі прибули до Білогородки. Людям надають першу допомогу та пропонують харчування", - написав Тимошенко.
Також Тимошенко розповів про евакуаційний транспорт, який вирушив в Суми.
"79 автобусів для евакуації та 2 авто з гуманітарним вантажем вирушили із Лохвиці в Суми", - написав заступник керівника ОПУ.
- Нагадаємо, 12 березня, евакуацію з Охтирки Сумської області не було розпочато через російські обстріли.
- 12 березня 2022 року, українська сторона відкрила понад десять гуманітарних коридорів в гарячі точки.
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