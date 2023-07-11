Про це він розповів в етері Еспресо.

"Мабуть, ви бачили результат роботи крилатих ракет Storm Shadow, а SCALP є її аналогом. Перші такі ракети Україна отримала від Великої Британії. І якщо інші країни долучаться до того, щоб надавати нам достатньо цих засобів, аби ми могли навіть з радянських літаків їх запускати, бо ці ракети створені для більш сучасної західної техніки. Ефективність застосування далекобійних ракет з західних винищувачів була б значно кращою, але всі можливі шляхи та методи уже розглянуті з тієї техніки, яку ми маємо на озброєнні", - сказав речник командування Повітряних Сил ЗСУ.

Юрій Ігнат додав, що Росія з початку повномасштабного вторгнення по нас запускає крилаті ракети, мова йде про Х-101 чи "Калібр".

"Якщо такі ракети як SCALP, а можливо пізніше ще й ракети Taurus, які теж є аналогом Storm Shadow, з'являться у нас у достатній кількості, то ми зможемо завдавати більш потужних ударів по противнику. Сподіваюся, що далекобійної високоточної зброї у нас буде ставати дедалі більше, особливо за результатами саміту НАТО у Вільнюсі", - зауважив Ігнат.