З дитбудинку в Сумах евакуювали 71 дитину, - ОВА

Про це заявив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.



"Майже два тижні ми ховали цих малюків у бобмосховищах. Ті, хто зможе їх прихисти у безпечному місці, в іншій країні, знайшлися швидко, дякувати Богу. І з першою можливістю евакуації гуманітарним коридором, ми вивезли діток спеціалізованого будинку дитини з зони бойових дій", - повідомив він.



За його словами, у цих дітей з різних причин немає дітей, а більшість із них потребує постійної допомоги лікарів.



"Із Сум ми евакуювали 71 дитинку. Частина з них лишається під наглядом фахівців лікарні Бориса Тодурова!" - наголосив Дмитро Живицький.



Очільник Сумської ОВА подякував за турботливий прийом дітей і за те, що стало можливим їх вивезти подалі від війни та лікувати.

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