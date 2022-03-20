З дитбудинку в Сумах евакуювали 71 дитину, - ОВА
З дитбудинку в Сумах за кордон евакуювали 71 дитину, частина з них перебуває в лікарні
Про це заявив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Майже два тижні ми ховали цих малюків у бобмосховищах. Ті, хто зможе їх прихисти у безпечному місці, в іншій країні, знайшлися швидко, дякувати Богу. І з першою можливістю евакуації гуманітарним коридором, ми вивезли діток спеціалізованого будинку дитини з зони бойових дій", - повідомив він.
За його словами, у цих дітей з різних причин немає дітей, а більшість із них потребує постійної допомоги лікарів.
"Із Сум ми евакуювали 71 дитинку. Частина з них лишається під наглядом фахівців лікарні Бориса Тодурова!" - наголосив Дмитро Живицький.
Очільник Сумської ОВА подякував за турботливий прийом дітей і за те, що стало можливим їх вивезти подалі від війни та лікувати.
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