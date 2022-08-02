Про це в ефірі телемарафону розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Вчора до Кропивницького виїхали 134 особи, сьогодні – 95 осіб, але процес ще триває. Темпи низькі і більшість людей наміру виїжджати не мають. Але це зараз коли тепло, а з настанням холодів вони мали б активізуватись. Адже люди розуміють, що газу та тепла у них не буде. Особливо це стосується мешканців багатоквартирних будинків", - повідомив очільник області.

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Він наголосив, що вже виїхало 2/3 населення Донеччини. Залишилось близько 350 тисяч, і це ті, хто має найменше бажання покидати домівки.

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