З Донеччини евакуйовано вже 2/3 населення, ті, що залишились чекатимуть до останнього, - Кириленко
На території області залишилось близько 350 тисяч людей, але це ті, хто має найменше бажання покидати домівки
Про це в ефірі телемарафону розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Вчора до Кропивницького виїхали 134 особи, сьогодні – 95 осіб, але процес ще триває. Темпи низькі і більшість людей наміру виїжджати не мають. Але це зараз коли тепло, а з настанням холодів вони мали б активізуватись. Адже люди розуміють, що газу та тепла у них не буде. Особливо це стосується мешканців багатоквартирних будинків", - повідомив очільник області.
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Він наголосив, що вже виїхало 2/3 населення Донеччини. Залишилось близько 350 тисяч, і це ті, хто має найменше бажання покидати домівки.
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