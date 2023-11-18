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З Гази почали евакуйовувати родичів працівників ЄС, - Боррель

18 листопада, 2023 субота
17:37
Війна в Ізраїлі Жозеп Боррель

Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що з сектора Гази почали евакуйовувати родичів представників ЄС

Про це Боррель написав у соцмережі Х. 

Він зазначив, що станом на 18 листопада сектор Гази покинули 19 людей, які є родичами представників ЄС. 

"Я дякую президенту Ізраїлю Іцхаку Герцоґу, ізраїльському міністру закордонних справ Елі Коену та очільнику МЗС Єгипту Самеху Шукрі за їхню підтримку в реалізації цього наміру та наполегливі зусилля, спрямовані на те, щоб решта місцевих співробітників ЄС та їхні сім'ї змогли якнайшвидше перетнути кордон", - написав Боррель. 

  • Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що в ніч 11 листопада з сектора Гази евакуювали 11 українців та 9 громадян Молдови.
ЄС
Ізраїль
МЗС
Сектор Гази
Хамас
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