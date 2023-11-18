З Гази почали евакуйовувати родичів працівників ЄС, - Боррель

Про це Боррель написав у соцмережі Х.

Він зазначив, що станом на 18 листопада сектор Гази покинули 19 людей, які є родичами представників ЄС.

"Я дякую президенту Ізраїлю Іцхаку Герцоґу, ізраїльському міністру закордонних справ Елі Коену та очільнику МЗС Єгипту Самеху Шукрі за їхню підтримку в реалізації цього наміру та наполегливі зусилля, спрямовані на те, щоб решта місцевих співробітників ЄС та їхні сім'ї змогли якнайшвидше перетнути кордон", - написав Боррель.