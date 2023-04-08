Про це пише громадський діяч Андрій Смолій.

"Старокостянтинів (Хмельниччина), зібралось дуже багато людей. Женуть РПЦ-попів з головного храму міста. Також буде голосування по переходу до ПЦУ", - написав він. Зокрема на доданому відео можна побачити в натовпі військовослужбовців.

Журналісти регіонального медіа Vsim.ua зазначили, що сотні людей зібралися біля Свято-Різдво-Богородичного храму УПЦ (МП). Присутні скандують: "Геть московського попа!"

Також Андрій Смолій ствердив, що учасники акції вигнали священників УПЦ (МП) з однієї з головних церков Шепетівки: нині там молитву читає духовенство ПЦУ.