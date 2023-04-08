З головних православних храмів Старокостянтинова та Шепетівки виганяють священиків УПЦ (МП)
У суботу, 8 квітня, поблизу головних православних храмів Старокостянтинова та Шепетівки, що на Хмельниччині, зібралися люди, аби вигнати священників УПЦ (МП)
Про це пише громадський діяч Андрій Смолій.
"Старокостянтинів (Хмельниччина), зібралось дуже багато людей. Женуть РПЦ-попів з головного храму міста. Також буде голосування по переходу до ПЦУ", - написав він. Зокрема на доданому відео можна побачити в натовпі військовослужбовців.
Журналісти регіонального медіа Vsim.ua зазначили, що сотні людей зібралися біля Свято-Різдво-Богородичного храму УПЦ (МП). Присутні скандують: "Геть московського попа!"
- Нагадаємо, у суботу, 8 квітня, біля кафедрального собору святого благовірного князя Олександра Невського в Кам'янці-Подільському зібралися прихильники та противники Московського патріархату
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