З громади на Донеччині евакуювали сім'ю з 5 маленькими дітьми
17 листопада українські рятувальники та поліцейські евакуювали з Торецької громади сім'ю з двох дорослих батьків та 5 маленьких дітей
Про це повідомляє ДСНС України.
"Рятувальники спільно з поліцейськими допомогли вивезти з Торецької громади сім'ю з двох дорослих батьків та 5 маленьких дітей", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС також зазначили, що найменшому малюку - півтора місяця, а найстаршій дитині в сім'ї - 11 років.
Сім'я змушена покинути домівку, аби зберегти життя, тому що Торецька громада піддається постійним обстрілам з боку російських окупантів.
Рятувальники кажуть, що наразі батьки з дітьми перебувають у безпечному місці.
Також упродовж минулої доби надзвичайники евакуювали із зони активних бойових дій двох мешканців м. Авдіївка.
- З правобережжя Херсонської області погодилися евакуюватися 38 дорослих: разом з ними виїде 91 дитина.
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