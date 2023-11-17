З громади на Донеччині евакуювали сім'ю з 5 маленькими дітьми

Про це повідомляє ДСНС України.

"Рятувальники спільно з поліцейськими допомогли вивезти з Торецької громади сім'ю з двох дорослих батьків та 5 маленьких дітей", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС також зазначили, що найменшому малюку - півтора місяця, а найстаршій дитині в сім'ї - 11 років.

Сім'я змушена покинути домівку, аби зберегти життя, тому що Торецька громада піддається постійним обстрілам з боку російських окупантів.

Рятувальники кажуть, що наразі батьки з дітьми перебувають у безпечному місці.

Також упродовж минулої доби надзвичайники евакуювали із зони активних бойових дій двох мешканців м. Авдіївка.