Про це інформує Міністерство оборони України.

Міністерство запускає процесу оформлення документів, які підтверджують статус учасника бойових дій під час повномасштабної агресії Росії.

"За 9 місяців активної фази війни у нас нараховуються сотні тисяч учасників бойових дій. Обробка такого масиву документів потребуватиме певного часу. Ми будемо робити усе можливе, щоб цей час був максимально коротким. Але прошу всіх бути готовими та ставитись з розумінням, що доведеться якийсь період чекати", - повідомляє міністр оборони України Резніков Олексій.

Для розгляду матеріалів про визнання УБД у системі Міноборони створять 18 комісій.

"У Міноборони, ЗСУ, ГУР МО та ДССТ формуються та починають роботу Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій військовослужбовців ЗСУ, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ, за умови виконання ними особисто або у складі військової частини, установи та закладу бойових завдань, проведення розвідувальних заходів, зокрема які отримали поранення, контузії, каліцтва", - пише пресслужба.

Статус УБД можна отримати за:

зверненням командира частини, який подає документи на військових;

особистим зверненням, де боєць самостійно збирає документи та подає їх до відповідної комісії;

особистим зверненням звільненої з військової служби людини, через територіальний центр комплектування та соцпідтримки.

Повідомляється, що процес надання статусу УБД будуть контролювати, аби не допустити появи фейкових ветеранів, як пише Резніков: "які героїчно "обороняли котли" у глибокому тилу. Це насамперед питання поваги до справжніх героїв, які боронять Україну, ризикуючи життям".

Надання статусу учасника бойових дій відбуватиметься відповідно до алгоритму.

Нагадаємо, українці просили надати військовим ППО статус учасників бойових дій: опублікована петиція.

Уряду ухвалив рішення розширити перелік осіб для отримання статусу учасника бойових дій.

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