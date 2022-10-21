Українці просять надати військовим ППО статус учасників бойових дій: опублікована петиція

Петиція зʼявилась на сайті президента України.

Як зазначається в тексті петиції, військові протиповітряної оборони, які майстерно захищають громадян під час повітряних атак, "наражаються на не меншу небезпеку ніж ті, хто беруть безпосередню участь в боях".

Ті військові ППО, які перебувають безпосередньо на території ведення активних бойових дій, мають статус учасника бойових дій. Натомість ті військові, які збивають ракети над містами, в яких не ведуться бойові дії, цього статусу не мають.

"З початку повномасштабного вторгнення саме вони захищали наш з вами сон, саме по їхніх позиціях летіли ракети і саме їх намагається знищити ворог, щоб вже далі безперешкодно руйнувати наші життя", - йдеться в петиції.

Цей статус, як зазначають у петиції, дозволить нашим захисникам та захисницям з військ протиповітряної оборони та їхнім сімʼям отримати соціальний захист та пільги, яких зараз вони позбавлені.

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