З Ізраїлю до України прибули лікарі та мобільний шпиталь, - Єрмак
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про те, що з Ізраїлю прибув мобільний шпиталь
Про це він написав у Twitter.
"З Ізраїлю в Україну вже прибула команда лікарів із мобільним шпиталем. Потік гуманітарної допомоги з кожним днем збільшується. Дуже вдячні громадянам різних країн за допомогу. За дії, які рятують життя дуже багатьох українців. У цей складний час особливо важливо не розгубити людяність", - написав Єрмак.
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