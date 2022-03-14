З Ізраїлю до України прибули лікарі та мобільний шпиталь, - Єрмак

Про це він написав у Twitter.



"З Ізраїлю в Україну вже прибула команда лікарів із мобільним шпиталем. Потік гуманітарної допомоги з кожним днем збільшується. Дуже вдячні громадянам різних країн за допомогу. За дії, які рятують життя дуже багатьох українців. У цей складний час особливо важливо не розгубити людяність", - написав Єрмак.



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