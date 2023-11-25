З ким ще не посварилася влада?
Мудріше зробити належні висновки, обʼєднатися і разом іти вперед
Влада посварилася з військовими.
Влада посварилася з бізнесом.
Влада посварилася з громадськістю.
Влада забула про культуру і медицину.
Влада пропонує ерзац-освіту.
Влада зневажає не свої медіа.
Влада ігнорує проблеми суспільства.
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Звісно, можна стверджувати, що лише влада хоче тотальної перемоги, а всі інші — не такі.
Водночас мудріше зробити належні висновки, обʼєднатися і разом іти вперед.
Інакше влада знову стане аутсайдером.
Про автора. Володимир Омелян, український дипломат, міністр інфраструктури України у 2016—2019. Політичний експерт
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