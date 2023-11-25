Влада посварилася з військовими.

Влада посварилася з бізнесом.

Влада посварилася з громадськістю.

Влада забула про культуру і медицину.

Влада пропонує ерзац-освіту.

Влада зневажає не свої медіа.

Влада ігнорує проблеми суспільства.

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Звісно, можна стверджувати, що лише влада хоче тотальної перемоги, а всі інші — не такі.