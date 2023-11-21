Я розумію Зеленського.

Виглядає так, що Байден програє вибори Трампу. Трампіст Джонсон на чолі конгресу блокує військову допомогу Україні. У Байдена дуже багато внутрішніх проблем. Підтримка України йому вже не в плюс. Очевидно, між своїми виборами та Україною Байден вибере свої вибори. Підтримка України з боку США стане мінімальною.

Коли воювати буде нічим, українське суспільство спитає у свого президента, що зроблено за півтора року війни для забезпечення армії зброєю і боєприпасами? На жаль, Зеленському нічого відповісти.

У нас є Єдиний Телемарафон, у нас є заступниця Комітету нацбезпеки, розвідки та оборони Мар'яна Безугла, у нас був найкращий міністр оборони всіх часів Рєзніков, у нас є неймовірний, безпрецедентний, небувалий рівень єдності, а заводів, які виробляють боєприпаси, – нема.

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І коли вас будуть питати, де снаряди, пане президенте, і чому на дотації Ігорю Шурмі гроші є, а на снарядні заводи — нема, це не будуть агенти Кремля, пане президенте. Це будуть звичайні люди, українці, ваші виборці, чиї рідні на нулі своїми тілами закривають дірки в оборонному плануванні держави Україна.

На жаль, Володимире Олександровичу, ви остаточно стали політиком. Тим самим політиком, яких ви розстрілювали з автомата у вашому фільмі: цинічним, егоїстичним, готовим заради збереження влади на все.

А от державним діячем так і не стали. Тим, хто об'єднує країну, а не шукає заколоти й внутрішніх ворогів.

Буде цікаво спостерігати, на що ви зараз витратите той невеличкий час, який має Україна до припинення американської допомоги, пане президенте: на побудову військових заводів чи побудову піар-стратегії, як спихнути відповідальність за недієздатний оборонпром на когось іншого.

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Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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