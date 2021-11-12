З країни Героїв Майдану, яких соромно зраджувати, ми перетворилися для Заходу на країну блазнів, - Княжицький

До України перестали ставитись у світі ставитися серйозно, з нею перестали рахуватися.

Так вважає народний депутат України Микола Княжицький.

“Пишуть, що німецькі військові підрозділи помітили на території Польщі. Навколо нас політична і найстрашніше - військова напруга. Ми в епіцентрі. І каталізатор, як і справжня ціль - теж ми. Ні, не для німців і поляків ми ціль, а для агресора. Це зрозуміло.

Зрозуміло і те, що причин цієї напруги дві: імперські марення диктаторського режиму Росії і безвідповідальність групки осіб, які забажали влади в Україні і тих, хто за них проголосував.

До нас перестали у світі ставитися серйозно, з нами перестали рахуватися. З країни Героїв Майдану, яких соромно зраджувати, ми перетворилися для Заходу на країну блазнів, заради яких немає сенсу приносити в жертву власні економічні інтереси. Насправді, люди, які безвідповідально голосували за цю владу думаючи, що голосують за мир, проголосували за війну. І буде великим щастям, якщо Господь допоможе її уникнути. Немає більше на кого покладатися”, - написав на своїй сторінці у FacebookМикола Княжицький.



Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.

Вранці 10 листопада повідомлялося, що десятки мігрантів прорвалися через білорусько-польський кордон.

Депутат найбільшої в Бундестазі Соціал-демократичної партії Німеччини Нільc Шмід запропонував залучити Україну до вирішення проблеми з мігрантами на білорусько-польському кордоні. Він сказав, що мігрантів можна відправляти в Україну, поки ЄС розглядатиме заявки на їхній притулок.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов відповів на ідею німецького депутата пропозицією однопартійцям Шміда запросити мігрантів у свої домівки.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb