З країни Героїв Майдану, яких соромно зраджувати, ми перетворилися для Заходу на країну блазнів, - Княжицький
Народний депутат України вважає, що люди, які безвідповідально голосували за цю владу думаючи, що голосують за мир, проголосували за війну
До України перестали ставитись у світі ставитися серйозно, з нею перестали рахуватися.
Так вважає народний депутат України Микола Княжицький.
“Пишуть, що німецькі військові підрозділи помітили на території Польщі. Навколо нас політична і найстрашніше - військова напруга. Ми в епіцентрі. І каталізатор, як і справжня ціль - теж ми. Ні, не для німців і поляків ми ціль, а для агресора. Це зрозуміло.
Зрозуміло і те, що причин цієї напруги дві: імперські марення диктаторського режиму Росії і безвідповідальність групки осіб, які забажали влади в Україні і тих, хто за них проголосував.
До нас перестали у світі ставитися серйозно, з нами перестали рахуватися. З країни Героїв Майдану, яких соромно зраджувати, ми перетворилися для Заходу на країну блазнів, заради яких немає сенсу приносити в жертву власні економічні інтереси. Насправді, люди, які безвідповідально голосували за цю владу думаючи, що голосують за мир, проголосували за війну. І буде великим щастям, якщо Господь допоможе її уникнути. Немає більше на кого покладатися”, - написав на своїй сторінці у FacebookМикола Княжицький.
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