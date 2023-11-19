З лікарні Аль-Шифа у Газі евакуювали 31 недоношену дитину

Про це пише CNN.

Зазначається, що для проведення цієї евакуації бригади швидкої допомоги співпрацювали зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Управлінням ООН з координації гуманітарних питань.

"Їх (дітей, - ред.) транспортували машини швидкої допомоги Червоного Півмісяця на південь, щоб підготувати до переміщення в госпіталь у Рафаху", - йдеться в повідомленні.

Так зване міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, підтвердило факт евакуації.

Минулого тижня лікарня Аль-Шифа та її околиці зазнали потужних артилерійських обстрілів, і за браком палива не змогли запустити інкубатори для немовлят - через це кілька новонароджених дітей у лікарні померли.