З лікарні Аль-Шифа у Газі евакуювали 31 недоношену дитину
У неділю, 19 листопада, міжнародні організації евакуювали з лікарні Аль-Шифа у Газі 31 недоношену дитину
Про це пише CNN.
Зазначається, що для проведення цієї евакуації бригади швидкої допомоги співпрацювали зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Управлінням ООН з координації гуманітарних питань.
"Їх (дітей, - ред.) транспортували машини швидкої допомоги Червоного Півмісяця на південь, щоб підготувати до переміщення в госпіталь у Рафаху", - йдеться в повідомленні.
Так зване міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, підтвердило факт евакуації.
Минулого тижня лікарня Аль-Шифа та її околиці зазнали потужних артилерійських обстрілів, і за браком палива не змогли запустити інкубатори для немовлят - через це кілька новонароджених дітей у лікарні померли.
- Після візиту групи експертів ООН на чолі з ВООЗ до лікарні Аль-Шифа у місті Газа після її захоплення та евакуації ізраїльськими військовими ВООЗ назвала цей комплекс "зоною смерті".
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