ВООЗ назвала лікарню Аль-Шифа у Газі "зоною смерті"

Про це повідомляє BBC.News.

Команда повідомила, що побачила сліди обстрілів і стрілянини, а також побачила масову могилу біля входу в лікарню. Їм сказали, що в могилі знаходяться останки 80 людей.

Після евакуації, яка, за словами директора лікарні, була проведена за наказом ЦАХАЛу, але армія заявила, що її вимагав директор, в Аль-Шифа залишаються 300 важкохворих пацієнтів.

ВООЗ заявила, що намагається організувати термінову евакуацію пацієнтів і персоналу, які залишилися, до інших установ у Газі.

Сотні людей залишили Аль-Шифу в суботу, 18 листопада, а деякі медпрацівники сказали, що їм наказали виїхати, але Ізраїль це заперечує.

За повідомленням журналіста, в Аль-Шифі залишилися "пацієнти, які не могли рухатися, і дуже невелика кількість лікарів".

"Ми підняли руки й несли білі прапори", — сказав журналіст.

Лікар Рамез Радван, який за наказом ЦАХАЛу залишив лікарню, сказав, що там немає знеболювальних й антибіотиків, а у деяких пацієнтів "з ран виходять глисти".