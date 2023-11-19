ВООЗ назвала лікарню Аль-Шифа у Газі "зоною смерті"
Після візиту групи експертів ООН на чолі з ВООЗ до лікарні Аль-Шифа у місті Газа після її захоплення та евакуації ізраїльськими військовими ВООЗ назвала цей комплекс "зоною смерті"
Про це повідомляє BBC.News.
Команда повідомила, що побачила сліди обстрілів і стрілянини, а також побачила масову могилу біля входу в лікарню. Їм сказали, що в могилі знаходяться останки 80 людей.
Після евакуації, яка, за словами директора лікарні, була проведена за наказом ЦАХАЛу, але армія заявила, що її вимагав директор, в Аль-Шифа залишаються 300 важкохворих пацієнтів.
ВООЗ заявила, що намагається організувати термінову евакуацію пацієнтів і персоналу, які залишилися, до інших установ у Газі.
Сотні людей залишили Аль-Шифу в суботу, 18 листопада, а деякі медпрацівники сказали, що їм наказали виїхати, але Ізраїль це заперечує.
За повідомленням журналіста, в Аль-Шифі залишилися "пацієнти, які не могли рухатися, і дуже невелика кількість лікарів".
"Ми підняли руки й несли білі прапори", — сказав журналіст.
Лікар Рамез Радван, який за наказом ЦАХАЛу залишив лікарню, сказав, що там немає знеболювальних й антибіотиків, а у деяких пацієнтів "з ран виходять глисти".
- Армія оборони Ізраїлю заперечує інформацію про нібито евакуацію з найбільшої лікарні в Газі Аль-Шифа "протягом найближчої години".
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