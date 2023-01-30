З липня минулого року візи для в'їзду в Україну отримали 12 росіян, - ДПСУ
З липня 2022 року, коли запрацював візовий режим із країною-агресоркою, візи для проїзду в Україну отримали лише 12 громадян Росії. В основному це жінки та діти
Про це в ефірі телемарафону 30 січня сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.
"За моєю інформацією, загалом з часу, коли такі зміни були внесені, 12 віз було видано громадянам Росії. Майже всі вони перетнули кордон", - сказав він.
"Це переважно жінки, діти, люди похилого віку, які отримали цю візу і поїхали в Україну з гуманітарної причини через або возз'єднання сім'ї, або до своїх близьких, які перебувають на території України", – додав речник ДПСУ.
Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією 24 лютого 2022 року, тому на території РФ немає українських дипломатичних представництв. Через це громадяни РФ не можуть подаватися на українські візи на території країни-агресорки. Це можуть робити лише росіяни, які проживають за кордоном і мають право на тимчасове або постійне проживання там. Однак не всі ті, хто отримав візи, можуть перетнути кордон, адже остаточне рішення приймають прикордонники.
- 17 червня 2022 року Кабмін ухвалив постанову, якою запровадив візовий режим для громадян РФ із 1 липня.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.86
Купівля 39.86Продаж 40.54
-
EUR
Купівля 42.53Продаж 43.5
- Актуальне
- Важливе