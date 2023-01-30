Про це в ефірі телемарафону 30 січня сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.



"За моєю інформацією, загалом з часу, коли такі зміни були внесені, 12 віз було видано громадянам Росії. Майже всі вони перетнули кордон", - сказав він.

"Це переважно жінки, діти, люди похилого віку, які отримали цю візу і поїхали в Україну з гуманітарної причини через або возз'єднання сім'ї, або до своїх близьких, які перебувають на території України", – додав речник ДПСУ.

Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією 24 лютого 2022 року, тому на території РФ немає українських дипломатичних представництв. Через це громадяни РФ не можуть подаватися на українські візи на території країни-агресорки. Це можуть робити лише росіяни, які проживають за кордоном і мають право на тимчасове або постійне проживання там. Однак не всі ті, хто отримав візи, можуть перетнути кордон, адже остаточне рішення приймають прикордонники.

17 червня 2022 року Кабмін ухвалив постанову, якою запровадив візовий режим для громадян РФ із 1 липня.

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