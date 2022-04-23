З Луганщини 23 квітня вдалося евакуювати 152 людей, - Гайдай

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



За його словами, на Луганщину завезли передвеликодні гуманітрні вантажі. Сергій Гайдай подякував тим, хто підтримав місцевих мешканців і військових смаколиками.



"А от 137 мешканців Луганської області вже точно святкуватимуть безпечно. Разом з військовими, поліцейськими, рятувальниками та волонтерами вивезли з Попасної 52 людини (з них одного раніше пораненого та людину з інвалідністю), 32 лисичанина, 27 сєвєродончан (з них волонтери допомогли двом лежачих з їхніми чотирма родичами, Червоний Хрест також забрав 13 лежачих людей), 11 людей змогли забрати з Рубіжного нацгвардійці", - наголосив Сергій Гайдай.



Він додав, що також евакуювали 15 мешканців Гірської громади, зокрема вісьмох маломобільних людей.

Нагадаємо, раніше з Луганщини вдалося евакуювати понад 110 цивільних.

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