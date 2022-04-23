З Луганщини 23 квітня вдалося евакуювати понад 110 цивільних, – голова ОВА
Паралельно з евакуацією доставили гуманітарну допомогу в населені пункти Попаснянської громади
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Він розповів, що впродовж 23 квітня владі вдалося евакуювати до безпечних областей понад 110 людей з Луганської області. Зокрема, з Попасної виїхали 52 людини, з Лисичанська – 32 людини, а з Сєвєродонецька – 30.
"Ще нещодавно евакуювали понад тисячу на день, зараз по 100-200 осіб. Але скільки би не було – ми рятуватимемо їм життя. Багато хто ще залишався через те, що свого часу натрапляв на недоброчесного перевізника, який пропонував свої послуги за баснословні кошти. Яких в людей немає", – йдеться у повідомленні очільника ОВА.
Гайдай нагадав, що організована евакуація є безкоштовною. Мирним мешканцям для виїзду достатньо прийти до місць збору чи дати знати про себе.
Паралельно з евакуацією доставили гуманітарну допомогу в населені пункти Попаснянської громади. Зокрема, її отримали жителі Комишувахи, Миколаївки та Врубівки.
- 23 квітня також стало відомо, що окупанти знеструмили насосну станцію на Луганщині. Без води залишилися центр Лисичанська, Новодружеськ, Привілля.
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