З Луганщини 23 квітня вдалося евакуювати понад 110 цивільних, – голова ОВА

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він розповів, що впродовж 23 квітня владі вдалося евакуювати до безпечних областей понад 110 людей з Луганської області. Зокрема, з Попасної виїхали 52 людини, з Лисичанська – 32 людини, а з Сєвєродонецька – 30.



"Ще нещодавно евакуювали понад тисячу на день, зараз по 100-200 осіб. Але скільки би не було – ми рятуватимемо їм життя. Багато хто ще залишався через те, що свого часу натрапляв на недоброчесного перевізника, який пропонував свої послуги за баснословні кошти. Яких в людей немає", – йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Гайдай нагадав, що організована евакуація є безкоштовною. Мирним мешканцям для виїзду достатньо прийти до місць збору чи дати знати про себе.

Паралельно з евакуацією доставили гуманітарну допомогу в населені пункти Попаснянської громади. Зокрема, її отримали жителі Комишувахи, Миколаївки та Врубівки.

23 квітня також стало відомо, що окупанти знеструмили насосну станцію на Луганщині. Без води залишилися центр Лисичанська, Новодружеськ, Привілля.