З Луганщини 9 квітня евакуювали майже 600 людей, – голова ОВА
З Луганської області протягом 9 квітня вдалось евакуювати майже 600 людей. Проте охочих виїхати з області, у порівнянні з іншими днями, було набагато менше
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Удар по Краматорську не зупинив евакуації. Укрзалізниця навпаки оголосила посилену евакуацію, аби рятувати якомога більше людей. Проте охочих, у порівнянні з іншими днями, було набагато менше. Трагедія вплинула", – йдеться в повідомленні.
Зазначають, що протягом 9 квітня вдалось евакуювати 578 людей, серед них 395 людей з міста Лисичанськ, 52 мешканці Рубіжного (з них одна людина поранена), 110 з Кремінного, 10 з Сєвєродонецька та 11 людей з міста Попасне.
"Гірська громада – обстріли не дозволили проводити евакуацію, спробуємо знову. Завтра евакуація продовжиться", – додав Гайдай.
- Микола Довбня, депутат Дружківської міськради розповів, що вибух у Краматорську на залізничному вокзалі був спланований ворогом зрив евакуації. За добу до того було знищено шляхопровід у Барвінкове, що спричинило велике скупчення людей на краматорському вокзалі.
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