З Луганщини 9 квітня евакуювали майже 600 людей, – голова ОВА

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Удар по Краматорську не зупинив евакуації. Укрзалізниця навпаки оголосила посилену евакуацію, аби рятувати якомога більше людей. Проте охочих, у порівнянні з іншими днями, було набагато менше. Трагедія вплинула", – йдеться в повідомленні.

Зазначають, що протягом 9 квітня вдалось евакуювати 578 людей, серед них 395 людей з міста Лисичанськ, 52 мешканці Рубіжного (з них одна людина поранена), 110 з Кремінного, 10 з Сєвєродонецька та 11 людей з міста Попасне.

"Гірська громада – обстріли не дозволили проводити евакуацію, спробуємо знову. Завтра евакуація продовжиться", – додав Гайдай.

Микола Довбня, депутат Дружківської міськради розповів, що вибух у Краматорську на залізничному вокзалі був спланований ворогом зрив евакуації. За добу до того було знищено шляхопровід у Барвінкове, що спричинило велике скупчення людей на краматорському вокзалі.