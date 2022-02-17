З ОРДО надходить інформація про плани евакуювати мешканців деяких населених пунктів, ЗСУ не планують наступу, - Залужний

Про це йдеться у його заяві на Facebook.



"За інформацією, що надходить з ОРДО, у деяких населених пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Донецьку, планується евакуація місцевого населення у зв’язку із можливим загостренням", - написав він.



Він наголосив, що "Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців".



"Наші дії мають винятково оборонний характер. Відповідальність за ситуацію на тимчасово окупованих територіях несе держава-окупант Російська Федерація. Будь-яка шкода, що може бути завдана людям чи об’єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, є провокацією. Українська сторона інформує міжнародні організації про підготовку таких провокацій", - додав головнокомандувач ЗСУ.



Він додав, що грубі порушення Мінських домовленостей російськими окупаційними військами протягом поточної доби повинні бути розслідувані.



"Це дасть змогу в майбутньому діяти більш ефективно з метою підтримання режиму припинення вогню", - підсумував Залужний.

Станом на 22:00 17 лютого російські окупаційні війська 50 разів порушили режим припинення вогню. Поранено українського військового та двоє цивільних, ще один військовий дістав бойове травмування, троє мирних жителів зазнали контузій.