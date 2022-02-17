В зоні ООС з початку доби 39 обстрілів українських позицій: росіяни б'ють із забороненої зброї, поранено двох цивільних та військового, ще один має бойове травмування
17 лютого станом на 16:00 російські окупаційні війська 39 разів порушили режим припинення вогню в зоні Операції об'єднаних сил, з яких 30 - з використанням забороненої Мінськими угодами зброї. Поранено українського військового та двоє цивільних, ще один військовий дістав бойове травмування, троє мирних жителів зазнали контузій
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
"Від дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення, ще один - бойове травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров'я пораненого військовослужбовця - середньої важкості, травмованого - задовільний", - йдеться у повідомленні.
Також за попередньою інформацією поранено двох цивільних осіб.
Під час обстрілів росіяни пошкодили лінії електропередач в Станиці Луганській та будівлю дитячого садка, внаслідок чого троє працівників отримали контузії.
Крім того, окупанти відкрили вогонь з артилерійських систем по населеному пункту Врубівка та пошкодили будівлю місцевої школи та газогін.
З початку доби 17 лютого російсько-окупаційні війська обстріляли:
- Новотошківське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;
- Водяне - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів;
- Трудівське - з мінометів калібру 82 мм;
- Старогнатівку - з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- Старий Айдар та Мар'їнку - з мінометів калібру 120 мм;
- Південне й Майорськ - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів;
- Лобачеве - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів;
- Новоселівку Другу - з протитанкових ракетних комплексів;
- Луганське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;
- Мар'їнку - з мінометів калібру 120 мм, 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів;
- Троїцьке - з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
- Попасну - зі станкових протитанкових гранатометів;
- Зайцеве - з автоматичних станкових гранатометів;
- Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське та Донецький - з мінометів калібру 120 мм;
- Новозванівку - з артилерії калібру 152 мм;
- Станицю Луганську - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів;
- Піски - з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів;
- Гольмівський - з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів;
- Хрящівку - з артилерії калібру 122 мм;
- Сизе - з артилерії калібру 122 мм;
- Опитне - з мінометів калібру 120 мм.
"Слід зазначити, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії", - повідомляють у штабі ООС.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь лише в разі загрози життю військових, щоб припинити обстріли росіян.
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