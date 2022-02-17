У Кремлі заявили про посилення "провокаційних дій" України на Донбасі

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє телеканал "Дождь".



За словами Пєскова, ситуація може в будь-який момент "вийти за межі інформаційних атак і спалахнути". Речник Путіна заявив, що за останню добу на лінії розмежування на Донбасі посилилися "провокаційні дії Києва".



Пєсков також зазначив, що на Донбасі нагнітається обстановка, там знаходиться "величезний ударний потенціал" українських сил.



"Ми чуємо протягом доби останніх повідомлення про те, що, мовляв, Росія зберігає величезний ударний потенціал на кордоні. Але йдеться про нашу власну територію. Але ніхто, жоден представник західний, не говорить про величезний ударний потенціал українських збройних сил на лінії розмежування", - заявив він.



Вранці 17 лютого "народна міліція" самопроголошеної "ДНР" заявила про різке загострення ситуації на лінії зіткнення та звинуватила українських військових у "спробах розв'язувати активні бойові дії".



Нагадаємо, станом на 11:00 17 лютого російські окупаційні війська в зоні проведення Операції об'єднаних сил 29 разів порушили режим припинення вогню, зокрема 27 - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.



Вранці 17 лютого росіяни обстріляли з важкої артилерії Станицю Луганську, внаслідок чого було зруйновано стіну в дитячому садку, а двоє мирних жителів зазнали контузій.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що окупанти під Донецьком обстрілюють із важкої артилерії сили ООС.

Уранці 17 лютого поблизу міста Щастя на Луганщині поблизу було здійснено артилерійський обстріл. У Врубівці Луганської області російські окупанти обстрілами пошкодили школу, в якій перебувало 44 людини.



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