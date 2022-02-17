Росіяни обстрілюють Об'єднані сили під Донецьком із важкої 152-мм і 122-мм артилерії, - Бутусов
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що російські війська в районі окупованого Донецька обстрілюють українські позиції із забороненої Мінськими угодами важкої артилерії
Про це Бутусов написав у Facebook.
"О 10-й артилерія російських окупантів калібру 152 та 122 мм почала обстріл украінських позицій в районі Донецька - понад 50 снарядів. Обстріл продовжується.
А також сьогодні зранку росіяни обстріляли з артилерії та мінометів житлові квартали Станиці-Луганської", - написав Бутусов.
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