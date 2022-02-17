Окупанти в зоні ООС задіяли заборонені міномети, важку артилерію та споряджені гранатами дрони

Про це повідомляє у Facebook пресцентр штабу ООС.



По околицях Станиці Луганської та Новозванівки загарбники стріляли із заборонених Мінськими домовленостями з мінометів калібру 82 мм.



Неподалік населенех пунктів Лобачеве і Водяне росіяни задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких скинули гранатометні постріли ВОГ-17 та ВОГ-25.



У напрямку Луганського окупанти били зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.



Біля Мар'їнки російські війська обстрілювали позиції Об'єднаних сил зі стрілецької зброї.



У бік Сизого противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



По Катеринівці загарбники гатили зі станкових протитанкових гранатометів і автоматичних гранатометів.



16 лютого втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих дій не було.



З початку доби 17 лютого росіяни 2 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.



По околицях Причепилівки окупанти стріляли із з забороненої Мінськими угодами артилерії калібру 122 мм.



У районі Водяного загарбники обстрілювали українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.



Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок цих обстрілів немає.

