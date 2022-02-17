Окупанти в зоні ООС задіяли заборонені міномети, важку артилерію та споряджені гранатами дрони
У середу, 16 лютого, російські окупаційні війська в зоні проведення Операції об'єднаних сил 8 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі двічі - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це повідомляє у Facebook пресцентр штабу ООС.
По околицях Станиці Луганської та Новозванівки загарбники стріляли із заборонених Мінськими домовленостями з мінометів калібру 82 мм.
Неподалік населенех пунктів Лобачеве і Водяне росіяни задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких скинули гранатометні постріли ВОГ-17 та ВОГ-25.
У напрямку Луганського окупанти били зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Біля Мар'їнки російські війська обстрілювали позиції Об'єднаних сил зі стрілецької зброї.
У бік Сизого противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
По Катеринівці загарбники гатили зі станкових протитанкових гранатометів і автоматичних гранатометів.
16 лютого втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих дій не було.
З початку доби 17 лютого росіяни 2 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
По околицях Причепилівки окупанти стріляли із з забороненої Мінськими угодами артилерії калібру 122 мм.
У районі Водяного загарбники обстрілювали українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок цих обстрілів немає.
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