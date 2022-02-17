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Головна війна з Росією Обстріли окупантами Луганщини: у Врубівці пошкоджено приватний будинок і школу, діти і персонал сховались у підвалі, - журналіст

Обстріли окупантами Луганщини: у Врубівці пошкоджено приватний будинок і школу, діти і персонал сховались у підвалі, - журналіст

17 лютого, 2022 четвер
13:06
війна з Росією

17 лютого у Врубівці Луганської області російські окупанти обстрілами пошкодили школу, в якій перебувало 44 людини

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, передає Еспресо.TV.

Приблизно о 10:25 17 лютого від Попаснянської ВЦА Сєверодонецького району Луганської області надійшла інформація про обстріл Врубівки зі сторони тимчасово окупованої території. Унаслідок дій окупантів було пошкоджено вікна школи, де на той момент було 30 учнів і 14 працівників.

Станом на 11:10 восьмеро дітей та двоє співробітників навчального закладу сховались у підвалі. Решту учнів забрали батьки.

Унаслідок обстрілу також пошкоджений газогін у Врубівці. Без газопостачання залишилося 70 квартир у багатоповерхівках і 96 приватних будинків. Крім того, окупанти влучили в приватний будинок за адресою вул. Центральна, 4. Інформації про постраждалих немає.

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школа
будинок
газогін
Луганщина
обстріл
окупанти
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