Обстріли окупантами Луганщини: у Врубівці пошкоджено приватний будинок і школу, діти і персонал сховались у підвалі, - журналіст

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, передає Еспресо.TV.



Приблизно о 10:25 17 лютого від Попаснянської ВЦА Сєверодонецького району Луганської області надійшла інформація про обстріл Врубівки зі сторони тимчасово окупованої території. Унаслідок дій окупантів було пошкоджено вікна школи, де на той момент було 30 учнів і 14 працівників.



Станом на 11:10 восьмеро дітей та двоє співробітників навчального закладу сховались у підвалі. Решту учнів забрали батьки.



Унаслідок обстрілу також пошкоджений газогін у Врубівці. Без газопостачання залишилося 70 квартир у багатоповерхівках і 96 приватних будинків. Крім того, окупанти влучили в приватний будинок за адресою вул. Центральна, 4. Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли з важкої артилерії Станицю Луганську, внаслідок чого було зруйновано стіну в дитячому садку, а двоє мирних жителів зазнали контузій.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що окупанти під Донецьком обстрілюють із важкої артилерії сили ООС.

Уранці 17 лютого поблизу міста Щастя на Луганщині поблизу було здійснено артилерійський обстріл.

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